Le site Réseaux de Chaleur du Cerema fait peau neuve Développement durable | 03.03.22

Partager sur :

Créé en 2011, le pôle Réseaux de Chaleur et de Froid du Cerema, établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique, accompagne les collectivités et leurs partenaires afin de promouvoir la chaleur et le froid renouvelable. Après plus de dix ans d'existence, le site se renouvelle et propose de nouvelles fonctionnalités avec une ergonomie facilitant la navigation des internautes.

Considérés comme levier majeur pour le développement des énergies renouvelables, les réseaux de chaleur et de froid permettraient à la France d’atteindre ses objectifs climatiques à horizon 2030. En septembre dernier, la Cour des Comptes appelait d’ailleurs la France à accélérer le déploiement des réseaux de chaleur d’origine renouvelable. La dernière enquête annuelle du SNCU et d’Amorce, indiquait de son côté que le verdissement des réseaux de chaleur ne progressait pas assez vite, et rappelait que la priorité restait leur décarbonation, que ce soit pour l’existant ou le neuf. L'association Via Sèva annonçait également fin février avoir mis à jour sa cartographie, recensant plus de 750 réseaux de chaleur et de froid répartis sur toute la France. Un nouveau centre de ressources Alors que ces réseaux sont au centre de l'attention, le site internet du Cerema qui leur est dédié fait peau neuve. L’objectif ? Offrir de nouvelles fonctionnalités et une meilleure ergonomie. Désormais, les utilisateurs pourront y retrouver un centre de ressources avec des contenus pédagogiques sur la planification de l’énergie, ou la thermique des bâtiments, ainsi que l'actualité réglementaire via un outil dynamique et facile d'utilisation. Des guides méthodologiques, des fiches thématiques, des retours d’expérience, des études de cas, et des cartographies sont également mis à disposition. Développé en interne par les experts du Cerema, le site propose par ailleurs des rapports d'études et des diaporamas de formation, et répond aux questions que des techniciens territoriaux peuvent se poser grâce à sa rubrique FAQ. Marie Gérald Photo de Une : © Cerema

Redacteur