Le groupe pétro-gazier TotalEnergies a annoncé vendredi l’inauguration de la plus grande centrale solaire d’Île-de-France, implantée sur le site de sa bio-raffinerie de Grandpuits, en Seine-et-Marne. Une installation qui s’étend sur 12 hectares et se compose de 46 000 panneaux photovoltaïques.

Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie de TotalEnergies de transformer la raffinerie de GrandPuits en « une plate-forme multi-énergies et sans pétrole », explique le groupe. Ce champ de 46 000 panneaux photovoltaïquesa pris place sur 12 hectares.

La centrale solaire a une capacité de 25 mégawatts crète (MWc) et devrait produire 31 Gigawatts (GW) d'électricité par an, soit la consommation d’électricité de 19 000 personnes. Selon l'entreprise, les structures modulables de la centrale sont conçues pour maximiser le captage de l'énergie solaire tout au long de la journée.

Le système de stockage d’énergie, composé de batteries lithium-ion développées par Saft, filiale de TotalEnergies spécialisée dans la conception de batteries de haute technologie pour diverses industries, a une capacité de 43 mégawattheures (MWh), et comprend 22 conteneurs de batterie.

Contribuer à l'essor des énergies renouvelables en France

« La centrale solaire de Grandpuits et son système de stockage d'énergie sont d'excellents exemples de notre engagement dans les énergies renouvelables en France et de notre capacité à développer des solutions de stockage d'électricité associées », a déclaré Thierry Muller, directeur de TotalEnergies Renouvelables France.

La reconversion de l'ancienne raffinerie TotalEnergies de Grandpuits a débuté en 2020, incluant l'installation d'une usine de carburant aviation durable.

Une initiative du groupe pétro-gazier qui s'aligne avec l'ambition plus large de TotalEnergies de passer à des sources d'énergie plus propres et plus durables. En exploitant la puissance du soleil et en intégrant des technologies avancées de stockage d'énergie, TotalEnergies contribue à l'essor des énergies renouvelables en France mais démontre également sa capacité d'adaptation et d'innovation face à la transition énergétique.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de une : @ AdobeStock