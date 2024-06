Une première mondiale. Une fondation d’éolienne a été coulée en utilisant un béton totalement décarboné, c’est-à-dire, sans clinker, ont annoncé dans un communiqué conjoint le groupe Valorem et Hoffmann Green Cement Technologies.

C’est sur le chantier du parc éolien de la Plaine des Moulins à Jazeneuil, une commune du Centre-Ouest de la France, que cette prouesse a été réalisée par le groupe Valorem, producteur d’énergie verte, et l’industriel Hoffmann Green Cement Technologies. Ces derniers ont annoncé le coulage de la première fondation d’éolienne au monde à base de béton décarboné, sans clinker.

Un tournant pour le marché des EnR

Le béton décarboné utilisé a permis une réduction significative des émissions de CO2, avec un gain de 33 tonnes, soit 32 % de moins qu’avec un béton traditionnel. Cette réalisation a été possible sans modifications majeures des méthodes de construction, ont-ils précisé dans un communiqué.

Le parc éolien de La Plaine des Moulins comprendra cinq éoliennes atteignant 180 mètres de hauteur en bout de pale, pour une puissance installée totale de 18 MW. Il est prévu que ce parc produise environ 42 GWh d’électricité verte par an, couvrant ainsi 18,6 % des besoins en électricité de la communauté de communes du Haut Poitou. La mise en service du parc est prévue pour début 2025.

Baptiste Walyn, directeur de Valrea, filiale construction du groupe Valorem, a déclaré : « Cette première mondiale prouve que l'innovation peut réduire significativement l'empreinte carbone des fondations éoliennes. Nous démontrons qu'il est possible de conjuguer performance et respect de l’environnement ».

« Nous sommes fiers de cette réalisation, qui renforce notre position sur le marché de l’éolien et contribue à la transition écologique », ont ajouté Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies. « Cette réalisation marque un tournant stratégique dans le marché des énergies renouvelables », ajoute quant à lui, Thanh Binh Tran, directeur technique de CTE Wind, un bureau d’étude, spécialisé dans la conception et le calcul de fondations d'éoliennes terrestres.

Marie Gérald

Photo de Une : Hoffmann Green Cement Technologies