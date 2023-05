L'industrie de la construction reconnaît de plus en plus le besoin de solutions durables et à faible empreinte carbone. Deux industriels du secteur, Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass s'unissent pour promouvoir leur solutions propres et encourager la construction de façades plus durables.

La collaboration d'Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass vise à promouvoir l'utilisation d'Hydro CIRCAL 75R, un alliage d'aluminium avec un minimum de 75 % de contenu recyclé post-consommation, et d'ORAÉ, un substrat de verre avec une faible empreinte carbone. « Ensemble, grâce à la combinaison de nos matériaux à faible teneur en carbone, nous sommes désormais en mesure de promouvoir une façade bas carbone réduisant de près de 50 % les émissions à effet de serre de la façade standard », déclare Bruno Mauvernay, directeur général de la Business Unit Glass Façades de Saint-Gobain. « Aujourd’hui, en nous associant à Saint-Gobain Glass, un acteur important du secteur du bâtiment et de la construction, nous allons au-delà des réglementations », se réjouit Henri Gomez, vice-président d’Hydro Building Systems. Réduire de moitié les émissions carbone des façades des bâtiments Hydro CIRCAL 75R, introduit pour la première fois en 2019, est un aluminium fabriqué à partir d'un minimum de 75 % d'aluminium recyclé post-consommation. Il affiche une empreinte carbone faible, avec seulement 2,3 kg de Co2 émis par kilogramme d'aluminium produit. De même, ORAÉ établit une nouvelle norme pour les substrats en verre à faible teneur en carbone. Avec un bilan carbone vérifié de 6,64 kg équivalent Co2 par mètre carré (pour un substrat de 4 mm), il représente une réduction de 42 % par rapport au verre clair de référence en Europe de Saint-Gobain Glass. Cette réduction est rendue possible par l'utilisation d'électricité renouvelable et la présence à 64 % de contenu recyclé. Selon une étude d'analyse du cycle de vie des façades, la combinaison des systèmes de façade Hydro CIRCAL 75R avec des produits ORAÉ tels que le verre de contrôle solaire COOL-LITE XTREME ORAÉ pourrait potentiellement réduire de moitié les émissions de carbone inhérentes aux façades des bâtiments. S'engager toujours plus pour la circularité De plus, à mesure que les réglementations sur les émissions de carbone deviennent plus strictes et que les réserves de ressources s'épuisent, l'exploitation minière urbaine attire de plus en plus l'attention dans le monde entier. Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass ont individuellement investi dans le développement de partenariats miniers urbains à travers l'Europe dans le cadre de leur approche de circularité. Les deux entreprises ont notamment initié des programmes de collecte et de recyclage de l'aluminium et du verre en fin de vie. Pour Marion Portenseigne, directrice de la Business Unit Façades Vitrées de Saint-Gobain Glass, il s'agit désormais « d’actions de formation conjointes de nos prescripteurs pour les familiariser avec nos offres, d'efforts de communication collaboratifs initiés lors du salon BAU en Allemagne en avril dernier, et de projets communs visant à promouvoir les deux solutions ». « Nous sommes ravis de pouvoir travailler aux côtés de Saint-Gobain Glass pour établir une nouvelle norme et ouvrir la voie à un environnement de construction plus durable », souligne de son coté Lucile Souyri, responsable du développement durable chez Hydro Building Systems. Marie Gérald Photo de une : Bruno Mauvernay & Henri Gomez