Granulé de bois : après des hausses exceptionnelles, les prix redescendent enfin

Le granulé de bois est une énergie en pleine expansion en France, en raison de son caractère économique, écologique et local. Après une hausse exceptionnelle ces derniers mois, le granulé retrouve à nouveau « des prix raisonnables ce printemps », assure l'associtation du chauffage au granulé de bois Propellet, ce qui le rend encore plus attractif pour les consommateurs.

Une conjoncture résolument en faveur d’une conversion à l’énergie bois pour la filière qui indique que « le granulé de bois est actuellement la solution la plus économique parmi les alternatives existantes », observant ainsi une baisse importante du prix de la tonne de granulé chez de nombreux distributeurs, sur l'ensemble du territoire.

Selon elle, la filière a su réagir aux tensions en garantissant du granulé aux 1,7 millions de foyers qui se chauffent avec cette énergie.

Le granulé de bois, une ressource compétitive

La capacité de production de la filière française du granulé de bois continue de se développer pour répondre à la demande croissante du marché. Elle s'appuie sur les 70 usines de production réparties sur l'ensemble du territoire, dont 6 nouvelles ont été ouvertes sur la période 2022-2023, pour une capacité de production supplémentaire de 270 000 tonnes de granulés de bois.

« Les avantages économiques du granulé de bois sont indéniables », rappelle Propellet, qui indique qu’en comparaison avec d'autres sources d'énergie, une maison de 90m² qui se chauffe au granulé de bois est aussi économique qu'une pompe à chaleur, et serait même près de deux fois moins cher, sans le bouclier tarifaire. La situation est similaire dans le cas d'une maison de 150 m2 avec chauffage central.

Car le bouclier tarifaire actuel limite pour l'instant le prix de l'électricité et du gaz à 15 %, mais la fin programmée du dispositif va inciter les consommateurs à se convertir vers une énergie plus compétitive, et « les foyers équipés de pompes à chaleur risquent ainsi d'être pénalisés », estime l’association.

