Dron Location célébrait son première siècle ce mois d’octobre. L’occasion pour la société de révéler ses récents partenariats et innovations, tournés vers les économies de ressources et les énergies renouvelables.

C’est à Pantin (93) que Dron Location, entreprise de location de matériel pour l’industrie, le BTP, les collectivités ou bien l’événementiel, célébrait ses 100 ans, le 13 octobre dernier.

Le lieu est symbolique car c’est là qu’un atelier, dédié aux innovations matérielles de Dron Location, a été installé en 1938.



« Nous allons au-delà de ce qui nous est imposé par la loi ou demandé par nos clients. Et même si nos produits sont exigeants, ils sont aussi viables économiquement. C'est ce qui nous a permis d'assurer une qualité de service incomparable durant toutes ces années », assure son directeur général, Olivier Poisson.

Le centenaire de Dron Location a été d’ailleurs l’occasion de révéler différentes innovations matérielles en matière de location.

Des économies sur la consommation d’eau

Proposant 7000 unités matérielles réparties sur quatre gammes (Habitat & Stockage, Énergie, Manutention & Élévation, Barriérage & Signalétique), Dron Location tourne ses innovations vers la réduction des consommations.

Réduction des consommations d’eau notamment, avec le bungalow Evolution. Doté de deux cuves d’eau de 500 litres (eaux claires et eaux pluviales) et d’une de récupération de 1000 litres d'eaux grises, l’équipement permet d’économiser l’eau des sanitaires. De plus, le bungalow est connecté au WiFi, ce qui permet à l’utilisateur de consulter sur smartphone les niveaux d’autonomie, de production ou d’énergies renouvelables (EnR).

Bungalow Evolution - Crédit photo : Dron Location

Vient en suite un partenariat avec Aquatétys, société à l’origine d’un générateur d’eau atmosphérique. En clair, ce générateur transforme l’humidité contenue dans l’air en eau, par le phénomène de condensation. Dron Location et le fabricant travaillent ensemble pour adapter cette solution à la location. Les solutions proposées démarrent à 500 litres/jour et peuvent aller jusqu'à 10m3/jour. Une façon de limiter l’impact carbone lié au transport de l’eau et à la consommation de bouteilles en plastique.

Générateur d'eau Aquatétys - Crédit photo : Dron Location



Certifié « PIEK QUIET TRUCK », le nouveau camion Alto Assainissement fonctionne au gaz. Mais son fonctionnement émet moins de gaz à effet de serre, et surtout de nuisances sonores. Le véhicule tend à s’adapter aux interventions en milieu urbain, dans la journée comme durant la nuit.

Camion Alto Assainissement - Crédit photo : Dron Location

Dron Location fait la part belle au photovoltaïque



Au-delà des consommations d’eau, Dron Location ajoute de nouvelles solutions photovoltaïques comme la Sun-E-Box. Celle-ci se compose d’un cadre solaire et d’un local technique, qui peut s’adapter à l’ensemble de parc de bungalows de Dron Location. Les 12 panneaux solaires de 400 Wc et les batteries lithium ion de 5kw tendent à réduire les émissions de CO2, et peuvent être rélayés par un coupe-gaz, « en cas de faible ensoleillement ou de forte consommation ». Ce système hybride entre EnR et gaz cherche à assurer une autonomie électrique, pour les chantiers sur les sites isolés par exemple. Peut-être la Sun-E-Box sera une une réponse à la crise énergétique actuelle, à laquelle l'Etat répond notamment par un appel à la sobriété et mix énergétique.

La Sun-E-Box - Crédit photo : Dron Location

D'autant que la production solaire bat des records en Europe. Raison de plus pour que le bungalow E-VRSD 12 soit équipé également de trois panneaux solaires de 385 Wc et de deux batteries de 220 Ah. Des équipements capables d’alimenter l’éclairage, le réfrigérateur, le micro-ondes et le chauffage. Comme pour l’Evolution, les systèmes embarqués (autonomie, production, EnR) du E-VRSD 12 sont consultables sur smartphone, grâce à un contrôleur Victron connecté au WiFi.

Le EVSRD 12 - Crédit photo : Dron Location

Dron Location collabore également avec la société MonKiloWatt, pour proposer en location la solution Containwatt, qui permet de créer des abris-tente souples. Des structures pouvant accueillir des modules photovoltaïques de 70 à 150 m². La solution offre ainsi la « possibilité de configurer le stockage de 10 à 60 kWh suivant les usages et lieux de fonctionnement. L'ensemble du système est contenu dans un conteneur de 20 pieds ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Dron Location