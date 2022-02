La base de données FAB-DIS change et recueille les avis

Le format d’échange de données entre fabricants et distributeurs de la construction, FAB-DIS, lancé par le syndicat IGNES et la FDME, fait peau neuve. Une version 3.0 remplacera l’actuelle à partir de septembre prochain. En attendant, les créateurs encouragent les acteurs concernés à livrer leur opinion sur la version bêta déjà mise en ligne, via une enquête publique ouverte jusqu’au 21 mars prochain.

Ouverte en 2015 par le syndicat des Industries du Génie Numérique, Énergétique et Sécuritaire (IGNES) et la Fédération des Distributeurs de Matériel Électrique (FDME), la base de référencement FAB-DIS est utilisée par plus de 1 700 marques et enseignes de l’approvisionnement du bâtiment.

Tout un panel d’acteurs conquis par le format de partage de données de produits industriels, répartis sur 215 champs d’informations structurées et 120 attributs, réunis eux-mêmes sur 11 blocs de données thématiques.

Forte de son succès, la base annonce son basculement vers le 3.0. « Cette évolution permettra d’optimiser le référencement des produits, de mieux les valoriser dans toutes les publications multi-canal (web, print, applicatif, ERP...) et in fine d’enrichir l’expérience client », justifient les créateurs de FAB-DIS.

Plus de contenus, de transparence, d’offres, de secteurs…

Dans le détail, des contenus enrichis (photo 360°, vidéo témoignage clients, tutoriel...) tendent à améliorer l’expérience client. Le panier d’achat du client est également à voué à s’élargir, via des ventes additionnelles (accessoires, consommables et prestations de service), ou des montées en gamme. FAB-DIS cherche en outre à améliorer la gestion du cycle de vie commercial des produits et services référencés, de la précommande à l’anticipation de la fin de vente.

Sans compter la transparence en vertu des réglementations comme l’actuelle RE2020 et la future REP bâtiment (indice de réparabilité, gestion des pièces détachées, traçabilité des substances dangereuses, impact environnemental et empreinte carbone...). Enfin, FAB-DIS tend à affirmer son ancrage multi-métiers et omnicanal, en s’ouvrant vers d’autres secteurs comme la décoration et l’outillage

Disponible officiellement à partir de septembre prochain, la version 3.0 de FAB-DIS tient à connaître et s’enrichir de l’avis des professionnels sur l’efficacité de ses fonctionnalités. C’est pour cette raison que la version bêta du format est déjà en ligne, afin que distributeurs comme fabricants l’essaient et donnent leurs retours via une enquête publique, ouverte jusqu’au 21 mars 2022.

Pour tester la future version 3.0 de FAB-DIS et participer à l’enquête publique, cliquer sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock