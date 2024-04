C’est une année 2023 en sinusoïdale qu’enregistrent les négoces de la décoration. Selon la Fédération Nationale de la Décoration (FND), la croissance est de 0,2 %, rattrapée par une déroute conjoncturelle, qui pourrait toujours impacter l’année 2024.

Après la conjoncture des industries de la peinture, place à celle des distributeurs de la décoration.

Si l’année 2022 a paradoxalement été synonyme de croissance pour le négoce décoration, le contexte tendu a fini par rattraper la filière.

Hausse brutale des taux d’intérêt, problèmes de trésorerie liés au retrait du prêt garanti par l’État (PGE), inflation… Toutes ces « dégradations conjoncturelles » ont considérablement impacté le marché de la décoration.

La Fédération Nationale de la Décoration (FND) nous en liste les conséquences : « baisse des transactions immobilières dans l’ancien », « complexification des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique », « effondrement du nombre de nouveaux logements », « fin d’incitations fiscales dans l’investissement immobilier », « sortie du parc locatif de nombreux logements déclassés », « chute de la confiance et prudence dans les comportements de consommation », ainsi que « baisse du carnet de commandes des entreprises du bâtiment ».

En résulte une année 2023 faite de rebondissements, qui se termine avec une croissance de seulement 0,2 %.

D’une légère croissance au premier trimestre à une rechute au dernier

Selon les chiffres récoltés par Déco Data, l’année 2023 avait pourtant bien commencé, avec une croissance de 2,9 % au premier trimestre. Vient ensuite la période avril-mai, semblable à un trajet en avion, fait de « trous d’air », de « perte » et de « reprise d’altitude ». « Les variations en valeur et en volume ont été de forte amplitude et difficilement comparables tant l’historique reste perturbé depuis 2020 », indique la FND.

La fédération fait également état d’une stabilisation de l’activité des négoces de décoration, qui a ensuite plongé de 10 % en décembre. Et ce avec une re-corrélation entre valeur et volumes.

Ces évolutions en sinusoïdale suivent aussi des efforts déployés par les distributeurs à cette période. Notamment pour éviter l’inflation menacant leurs charges externes. Sans compter leurs actions pour répondre aux enjeux de salaire, d’égalité et de proximité sociale.

Et l’année 2024 ne s’annonce « pas simple ». Les premiers mois s’inscrivent « dans le prolongement du dernier trimestre 2023 », compte tenu du contexte « toujours aussi incertain et illisible ».

La FND envisage pour l’année actuelle deux scénarii possibles. Le premier, « conjoncturel », envisage une reprise lente dès le 3ème trimestre. « C’est un scénario séduisant mais il dépend de nombreux facteurs qui devront se vérifier d’ici là », commente Philippe Poujol, son président.

Le second scénario, misant sur un « ajustement structurel », explore une « transformation qualitative du marché ». Il faut dire que « tout a bougé depuis quatre ans », estime M. Poujol, aussi dirigeant de l’enseigne Décor Alliance. L’évolution des coûts, valeurs, et volumes est constante. Ce qui peut déboucher sur « une évolution plus en profondeur des modèles et du maillage ».



Deux défis : la REP et la rénovation

D’autant que les négoces de décoration sont confrontés à des évolutions réglementaires. D’abord la REP Bâtiment - ou PMCB -, mise en place en mai dernier. « Derrière le caractère vertueux du principe se cachait de lourds investissements dans l’adaptation des informatiques de gestion », rapporte la FND, qui a proposé un suivi, des outils et des études à ses adhérents en la matière. « Le volet réglementaire avec la REP PMCB a été particulièrement chargé », souligne Philippe Poujol.

Et de poursuivre sur un autre enjeu : la rénovation. « Notre pierre à l’édifice est modeste mais elle est résolument engagée à améliorer le cadre de vie, à rénover et solutionner les enjeux du bâti pour le rendre plus confortable, plus accessible, plus pratique, enfin à l’embellir. Car tout cela se résume par un mot plein de sens, la décoration. Il est grand temps de rallumer les étoiles, comme disait Guillaume Apollinaire », détaille le président de la FND.

La fédération relève un autre « victoire majeure » : « la reconnaissance du négoce décoration comme un secteur à part entière ».

« En effet, après la désignation dans le contexte de la crise sanitaire d’activité essentielle à la nation, nous disposons désormais d’une nomenclature NACE exclusive. Avec plus de 250 participants, des thématiques d’actualité, des plateaux d’intervenants qualifiés, une fresque réalisée en direct par des jeunes et talentueux artistes, les Rencontres de la Décoration, organisées par la FND ont réuni la profession pour une journée riche en contenu. Nous avons signé la Charte d’engagement volontaire pour la sobriété des bâtiments tertiaires en présence de Mme la Ministre de la Transition Écologique », abonde Philippe Poujol.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock