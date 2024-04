Les ventes d’outillage ont baissé de 2 % en 2023

Les ventes d’outillages ont baissé de 2 % en 2023, selon le SECIMPAC, syndicat spécialisé. Dans le détail, la baisse des ventes est particulièrement prononcée dans la distribution grand public, tandis que la distribution professionnelle s’en sort légèrement mieux. Les ventes au e-commerce, elles, progressent de 4,7 % sur un an.

Après des années 2020 et 2021 « exceptionnelles », les ventes d’outillages électriques ont légèrement baissé en 2023, selon le SECIMPAC, syndicat des marques d’outillages portatifs et consommables pour les professionnels et le grand public (espaces verts, bricolage, construction et industrie).

Une baisse des ventes après plusieurs années « exceptionnelles »

En 2023, les ventes ont enregistré un recul de 2 %, après -9 % en 2022, mais elles restent toutefois à un niveau élevé par rapport aux années pré-Covid.

Pour rappel, en 2020, les ventes avaient bondi de +5,9 %, boostées par la crise sanitaire, les différents confinements, et le regain d’intérêt des Français pour leur logement et leur extérieur.

Par catégorie, les ventes à la distribution professionnelle (hors e-commerce) ont baissé de 2,5 %. Les produits à batterie représentent désormais 66 % des ventes d’outillages énergisés, et la famille « vissage » est la plus dynamique, avec +13 % par rapport à 2022.

Les ventes à la distribution grand public chutent quant à elles de 6,6 % par rapport à l’année précédente, qui était déjà en baisse. Les ventes de produits sur batterie, elles, sont en baisse de 4 %, mais leur proportion continue d’augmenter, passant de 47 % en 2019 à 54 % en 2023. Après une année 2022 dynamique pour les consommables, avec +16 %, 2023 enregistre une baisse de 9 %.

Seules les ventes e-commerce progressent, avec +4,7 % sur un an.

Enfin, le marché des outillages motorisés pour l’entretien des jardins et forêts, qui était en progression depuis plusieurs années, se tasse de 5 % en 2023, après +2,4 % en 2022. Pour rappel, ce marché enregistrait +24 % en 2021.

Dans le détail, les outillages sur batterie progressent de 8 % sur l’année 2023. Ils représentent dorénavant près de la moitié des ventes en volume, et 41 % en valeur.

Les ventes d’outillages thermiques, elles, baissent de 12 % en 2023, après +16 % en 2021 et +8,3 % en 2022. Toutefois, les outillages thermiques représentent toujours 47 % du marché en valeur et 25 % en volume.

Claire Lemonnier

