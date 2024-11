Un réseau de chaleur sera en construction dès 2026 au sein du quartier de Westminster, à Londres. Celui-ci puisera dans diverses ressources : le métro, les égouts et la Tamise.

L’heure est au bas carbone et à la souveraineté dans la feuille de route énergétique des gouvernements. En France, on mise sur les EnR et le nucléaire, tandis qu’au Royaume-Uni, en particulier à Londres, on met l’accent sur les ressources souterraines de la capitale.

Par exemple, d’après l'organisme Transport for London (TfL), la température frôle régulièrement les 30°C dans le métro londonien, voire plus en été.

D’où le lancement du projet South Westminster Area Network (« Swan ») par le gouvernement et le conseil de Westminster, dévoilé le 6 novembre. L’idée : construire un réseau de chaleur puisant dans différentes ressources souterraines de la ville : son métro, ses égouts, mais aussi la Tamise.

Le début des travaux prévu début 2026

Ce futur système vise à chauffer des centaines de bâtiments historiques et institutions du quartier de Westminster. Downing Street et le Parlement britannique ont été mentionnés par les promoteurs du projet. Le musée Tate Britain, la gare Victoria ou l'Abbaye de Westminster se situent également sur son tracé.

« Utiliser la chaleur résiduelle de la Tamise et du métro londonien pour alimenter des lieux emblématiques comme le Parlement et la National Gallery est un exemple prometteur de ce qui peut être fait en terme de chauffage à faible coût et à faible émission de carbone », se réjouit Miatta Fahnbulleh, sous-secrétaire d'État au sein du ministère de l’Énergie.

Et d’ajouter que le projet « Swan » va « renforcer la sécurité énergétique du pays », et réduire la pollution de 75 000 tonnes de CO2 par an à Westminster. Le tout sans déperdition massive de chaleur à l’échelle locale. Rappelons que le Royaume-Uni a pour ambition de décarboner son électricité d'ici 2030, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Sans compter ses objectifs en termes de production de logements.

Le chantier « Swan » commencera en 2026. Il consistera à bâtir ce réseau souterrain de tuyaux pour faire circuler la chaleur, mais aussi alimenter des systèmes d'eau et de chauffage.

Un budget d’un milliard de livres (1,2 milliard d'euros) sera investi d’ici 2050 sur ce projet. Ce dernier sera copiloté par les compagnies d'énergies Hemiko et Vital Energi, selon lesquelles le « Swan » devrait générer 500 emplois et faire baisser la facture de ses utilisateurs. Plus précisément d’environ 40 %, par rapport à celle associée à une pompe à chaleur.



Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : Adobe Stock