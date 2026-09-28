Paris Builders Show se mobilise pour l'emploi et la formation dans les métiers du bâtiment

Avec près de 1 800 exposants représentant l’ensemble des secteurs de la filière, l’événement propose plusieurs dispositifs pour favoriser les rencontres entre entreprises, candidats, étudiants et personnes en reconversion, dont une Journée de l’emploi organisée le jeudi 1er octobre et l’espace INTERCLIMA Job Connect accessible pendant les quatre jours du salon.

Une mobilisation exceptionnelle des entreprises de la filière

Construction, rénovation, génie climatique, équipements sanitaires, second oeuvre, métiers techniques, fonctions commerciales, ingénierie, maintenance ou fonctions support : la Journée de l’emploi mettra en lumière la diversité des métiers qui composent aujourd’hui la filière du bâtiment.

Avec près de 1 800 exposants présents sur BATIMAT, INTERCLIMA et IDÉOBAIN, les candidats pourront découvrir des opportunités couvrant aussi bien les métiers d’artisans et de terrain que les fonctions d’encadrement, d’ingénierie ou de management.

Les offres d’emploi proposées par les exposants seront accessibles tout au long de la journée du 1er octobre grâce aux Murs de l’Emploi, installés dans les halls du salon. Les visiteurs retrouveront également les opportunités directement auprès des entreprises participantes, sur leurs stands, via des affichages dédiés ou des supports de présentation mis à disposition par les exposants.

Le parcours candidat est libre : chacun pourra identifier les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers proposés et aller directement à la rencontre des équipes présentes.

Des recruteurs mobilisés pour échanger avec les candidats

Au-delà de la mise en visibilité des offres, cette Journée de l’emploi a été conçue comme un temps de rencontre privilégié entre les entreprises et les talents.

De nombreux responsables des ressources humaines, recruteurs et équipes opérationnelles feront le déplacement pour accueillir les candidats sur les stands, présenter leurs métiers, répondre à leurs questions et échanger sur les compétences recherchées, les parcours professionnels et les perspectives d’évolution.

Cette présence permettra aux visiteurs de découvrir les entreprises dans leur environnement professionnel, d’échanger directement avec leurs représentants et de mieux comprendre les transformations qui font évoluer les métiers du bâtiment.

INTERCLIMA Job Connect : un espace dédié aux métiers et aux formations du génie climatique

Plus que jamais au coeur des enjeux de recrutement et de formation de la filière, INTERCLIMA propose un espace dédié aux échanges entre organismes de formation, professionnels, étudiants et candidats : INTERCLIMA Job Connect.

Pendant les quatre jours du salon, les visiteurs pourront participer à une programmation dédiée comprenant :

Le Café RH, organisé en partenariat avec France Travail - mercredi 30 septembre et jeudi 1 er octobre matin - pour favoriser les rencontres entre les demandeurs d’emploi et les équipes RH des exposants,

octobre matin - pour favoriser les rencontres entre les demandeurs d’emploi et les équipes RH des exposants, un mur des CV permettant aux candidats de valoriser leur profil auprès des entreprises,

permettant aux candidats de valoriser leur profil auprès des entreprises, des prises de parole consacrées aux métiers, aux formations et aux évolutions de la filière.

Informations pratiques

Journée de l’emploi – Paris Builders Show

Paris Expo Porte de Versailles – Sur les salons BATIMAT, INTERCLIMA et IDÉOBAIN

Jeudi 1er octobre – de 9h à 18h

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