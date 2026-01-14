Open Energies 2026 : le rendez-vous dédié aux systèmes énergétiques intelligents

OPEN ENERGIES 2026 : le rendez-vous des énergies intelligentes revient à Lyon pour une seconde édition !

Fort du succès rencontré lors de sa première édition, le salon Open Energies fait son grand retour au parc d’exposition Eurexpo Lyon, les 10 et 11 mars 2026. Unique en son genre et complémentaire au salon national de la transition énergétique Bepositive, ce rendez-vous professionnel réunit l’ensemble des composantes des systèmes énergétiques - de la production jusqu’aux usages, en passant par le pilotage intelligent – autour d’une offre intégrée et experte.

Découvrir les solutions énergétiques d’aujourd’hui et de demain

Open Energies propose une vision globale des solutions énergétiques et numériques, avec une offre structurée autour de cinq axes clés de l’intelligence énergétique :

PRODUCTION : panneaux solaires, onduleurs, structures, ombrières…

USAGES : mobilité électrique, bornes de recharge, pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques…

PILOTAGE : monitoring, smart building...

STOCKAGE : batteries stationnaires, volants d’inerties…

FLEXIBILITÉ : effacement énergétique, auto-consommation collective, vehicle-to-grid (V2G) …

En connectant ces cinq piliers, le salon accélère les développements commerciaux sur un marché en structuration et aux potentiels considérables.

Une programmation 2026 renouvelée, en phase avec les évolutions du marché

Face aux évolutions du marché, de nouveaux enjeux émergent et deviennent essentiels. Alors que la production d’énergie est désormais maîtrisée, l’attention se tourne désormais vers d’autres thématiques structurantes : le stockage, la flexibilité et l’intermittence des systèmes énergétiques. Ces sujets, au coeur des préoccupations du secteur, seront au centre de la programmation d’Open Energies en 2026.

À travers des ateliers, des conférences et des retours d’expérience, Open Energies met en lumière ces défis majeurs, offrant des contenus experts qui éclairent les tendances du marché et favorisent les opportunités de business.

Un format efficace pour développer ses projets

Installateurs, exploitants, maîtres d’ouvrage, bailleurs, collectivités ou bureaux d’études trouveront à Open Energies :

Des solutions directement applicables ,

, Des retours d’expérience terrain ,

, Un cadre propice aux rencontres business et techniques.

Open Energies s’impose comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent faire avancer leurs projets énergétiques.

Pour en savoir plus exit_to_app