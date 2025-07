Depuis un arrêté de mars 2025, une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur pour les ménages qui décident d’installer des panneaux photovoltaïques sous l’option autoconsommation avec vente du surplus. Le montant de la prime d’installation et le prix de vente du surplus sont revus à la baisse. Cette diminution inquiète à la fois les professionnels du secteur et les ménages, qui peuvent craindre pour la rentabilité de leurs projets.

Panneaux photovoltaïques : baisse des aides et du tarif de revente

Un arrêté, publié au Journal officiel le 26 mars 2025, fait évoluer les conditions d’achat de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques ainsi que la prime d’investissement versée par l’Etat à destination des particuliers qui ont opté pour l’autoconsommation avec vente du surplus.

Avant de présenter plus en détails toutes ces nouveautés, nous pouvons dès à présent résumer les deux grands changements tarifaires :

le tarif d’achat du surplus produit est divisé par 3,

le montant de la prime d’investissement est divisé par 2 pour les installations d’une puissance comprise entre 3 et 9 kWc.

Nouveau tarif pour le solaire : qui est concerné ?

Ces nouvelles conditions tarifaires s’appliquent en fonction de la date de demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau, qu’il s’agisse d’Enedis ou de toute autre entreprise locale de distribution.

La diminution de la prime à l’autoconsommation et du tarif de rachat s’applique à toutes les demandes de raccordement réalisées depuis le 28 mars 2025. Ces mesures ne sont pas rétroactives et ne concernent donc pas les tarifs négociés et appliqués avant cette date.

Elle concerne les panneaux photovoltaïques installés sur :

les bâtiments (maisons et immeubles…) ;

les hangars ;

les ombrières photovoltaïques.

Une diminution de la prime d’investissement pour les panneaux solaires

Jusqu’alors, la prime d’investissement lorsque vous décidiez d’installer des panneaux solaires avec l’option « autoconsommation avec vente de surplus », s’élevait à 220 €/kWc pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, et à 160 €/kWc pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.

Depuis le 28 mars 2025, il s’agit désormais d’un tarif unique dont le prix s’élève à 80 € le kilowatt-crête. Pour rappel, cette aide étatique est versée en une fois, un an après l’installation des panneaux photovoltaïques.

Montant de la prime d’investissement des panneaux photovoltaïques depuis le 28 mars 2025 :

Puissance de l'installation Montant de la prime d'investissement 3 kWc 240 € 6 kWc 480 € 9 kWc 720 €

Un tarif d’achat du surplus divisé par 3

Pour toutes les demandes de raccordement faites depuis le 28 mars 2020, le tarif d’achat du surplus d’électricité est divisé par 3, il est désormais fixé à 4 centimes d’euro le kilowattheure, contre 12,69 centimes d’euro auparavant.

Dans ce contexte, les solutions pour stocker l’énergie produite vont avoir tendance à se multiplier.

Panneaux solaires : la fin de la vente totale d’électricité pour les particuliers ?

L’arrêté du 26 mars 2025 acte la suppression de la possibilité de vente en totalité de l’électricité produite pour les installations dont la puissance est comprise entre 0 et 9 kWc. Depuis plusieurs années maintenant, l’autoconsommation avec revente était l’option la plus plébiscitée par les ménages, elle est désormais la seule possible.

Une baisse de la TVA en compensation ?

À partir du 1er octobre 2025, la TVA sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour une puissance inférieure à 9 kWc est abaissée à 5,5 %. Elle est actuellement à hauteur de 10 % pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc et de 20 % pour celles dont la puissance est supérieure à 3 %.

Un arrêté ministériel est attendu pour préciser les contours de cette nouvelle application.

Quels changements pour les grands projets ?

Le tarif à la revente est fixé à 95 €/MHc jusque fin juin 2025 pour les installations photovoltaïques de plus grande taille, celles dont la puissance est comprise entre 100 et 500 kWc. Ce tarif sera ensuite réévalué en fonction du nombre de projets déployés en France.

Par Alexandre Masson