CARPORT PHOTOVOLTAIQUE : Abri voiture avec panneaux solaires pour économies d'énergie

EUROPA PREFABRI

Europa Prefabri fournit des abris parking et couvertures textiles partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Notre savoir-faire et les retours de nos clients nous ont permis de développer une nouvelle gamme de produits pour la recharge de véhicules électriques grâce à l'installation de panneaux solaires sur la toiture du carport.  
  
Une étude personnalisée du projet est préalablement réalisée afin de proposer la solution structurelle et énergétique la plus adaptée à vos besoins. 
En effet, les panneaux solaires servent notamment à la recharge de véhicules electrique mais le surplus d'énergie peut également être réinjecté dans le circuit domestique ce qui permet de réduire de façon conséquente les factures d'électriticité de l'entreprise ou du domicile. 

Ainsi, nos parkings solaires sont un parfait exemple de l’intégration architectonique d’énergie solaire.

Bornes innovatrices, solution 100% renouvelable pour la recharge de véhicules électriques.

Fiche technique

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

L'installation photovoltaïque est réalisée par notre partenaire en France ce qui permet de bénéficier de la prime à l'auto-consommation photovoltaïque attribuée par l'état français.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Tertiaire
EUROPA PREFABRI - Batiweb

Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de...

Calle Perú, 6 - Edifico Twin Golf B, planta 2 Oficina 1
28290 Madrid
Espagne

