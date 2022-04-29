CARPORT PHOTOVOLTAIQUE : Abri voiture avec panneaux solaires pour économies d'énergie

Europa Prefabri fournit des abris parking et couvertures textiles partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Notre savoir-faire et les retours de nos clients nous ont permis de développer une nouvelle gamme de produits pour la recharge de véhicules électriques grâce à l'installation de panneaux solaires sur la toiture du carport.



Une étude personnalisée du projet est préalablement réalisée afin de proposer la solution structurelle et énergétique la plus adaptée à vos besoins.

En effet, les panneaux solaires servent notamment à la recharge de véhicules electrique mais le surplus d'énergie peut également être réinjecté dans le circuit domestique ce qui permet de réduire de façon conséquente les factures d'électriticité de l'entreprise ou du domicile.

Ainsi, nos parkings solaires sont un parfait exemple de l’intégration architectonique d’énergie solaire.

Bornes innovatrices, solution 100% renouvelable pour la recharge de véhicules électriques.