CARPORT PHOTOVOLTAIQUE : Abri voiture avec panneaux solaires pour économies d'énergie
Europa Prefabri fournit des abris parking et couvertures textiles partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Notre savoir-faire et les retours de nos clients nous ont permis de développer une nouvelle gamme de produits pour la recharge de véhicules électriques grâce à l'installation de panneaux solaires sur la toiture du carport.
Une étude personnalisée du projet est préalablement réalisée afin de proposer la solution structurelle et énergétique la plus adaptée à vos besoins.
En effet, les panneaux solaires servent notamment à la recharge de véhicules electrique mais le surplus d'énergie peut également être réinjecté dans le circuit domestique ce qui permet de réduire de façon conséquente les factures d'électriticité de l'entreprise ou du domicile.
Ainsi, nos parkings solaires sont un parfait exemple de l’intégration architectonique d’énergie solaire.
Bornes innovatrices, solution 100% renouvelable pour la recharge de véhicules électriques.
Vidéo du produit
Fiche technique
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
L'installation photovoltaïque est réalisée par notre partenaire en France ce qui permet de bénéficier de la prime à l'auto-consommation photovoltaïque attribuée par l'état français.
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Tertiaire
Les tags associés
MODULES PRÉFABRIQUÉS : Solutions modulaires pour usage immédiat
Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués. La construction modulaire offre une solution rapide et efficace,...
ABRIS MÉTALLIQUES ET CARPORTS : Parking pour professionnels et particuliers
Europa Prefabri fournit des abris parking et couvertures textiles partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Nous proposons des solutions clés en main, comprenant la fabrication et l'installation...
BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ MODULAIRE : Construction préfabriqué sur mesure pour répondre à tous vos besoins
Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires. La construction modulaire offre une solution rapide et efficace...
MODULES SPÉCIAUX : Modules préfabriqués customisés sur mesure
Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués. La construction modulaire offre une solution rapide et efficace,...
Auvents de stationnement spéciaux pour le supermarché Aldi
Aldi Supermarket s'est appuyé sur le groupe Europa Prefabri pour réaliser les travaux de fabrication et d'installation d'un nouveau projet d'auvent de parking dans la ville...