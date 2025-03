Une enquête du fabricant Hase révèle que 51 % des Français pensent, à tort, que tous les poêles et chaudières à bois seront interdits d'ici 2027. Une méconnaissance qui alimente les inquiétudes, alors que seuls les appareils les plus polluants seraient concernés.

Alors que les débats sur la transition énergétique s'intensifient, une enquête menée par le fabricant Hase révèle une méconnaissance des Français sur l'avenir du chauffage au bois. Plus de la moitié (51 %) pense à tort que tous les poêles et chaudières à bois seront interdits d'ici 2027, alors que seule une partie des appareils les plus polluants serait concernée.

L’étude, réalisée auprès de plus de 2 600 personnes, a mis en évidence un manque d’information sur cette potentielle interdiction. Si 31 % des sondés déclarent être bien informés, 37 % n’en ont entendu parler que vaguement et 32 % n’en savent rien. Cette incertitude se retrouve également dans la perception des équipements concernés : seuls 10 % des Français identifient correctement la cible de la réglementation - les appareils jugés trop polluants.

Cette confusion est en partie alimentée depuis l'annonce de la fin du chauffage au bois sans préciser qu’il s’agit uniquement des dispositifs les moins performants en matière d’émissions.

Une opinion divisée sur l'interdiction

L’éventuelle interdiction de certains équipements suscite des avis contrastés. Si 37 % des Français considèrent la mesure justifiée pour des raisons environnementales et sanitaires, 38 % s’y opposent.

Du côté des utilisateurs de chauffage au bois, les positions sont tout aussi partagées : 45 % jugent la restriction nécessaire, contre 53 % qui la rejettent.

Malgré ces divergences, un point fait consensus : l'attachement au chauffage au bois reste fort. Si l'interdiction venait à être appliquée, 44 % des Français refuseraient d'y renoncer, contre 21 % qui accepteraient de changer de mode de chauffage.

Une transition qui passera par plus d'informations

Si beaucoup envisagent de se tourner vers des systèmes plus performants et moins polluants (75 % des répondants), la question du coût freine les intentions. Seuls 23 % affirment avoir les moyens d'investir dans un nouvel équipement, tandis que 31 % déclarent ne pas en avoir les capacités financières et que 29 % restent indécis.

Face à cette réalité économique, l'attente d'un soutien public est massive : 91 % des Français estiment que des aides financières sont nécessaires pour accompagner cette transition énergétique.

L'enquête met en évidence un double enjeu : mieux informer les Français sur les véritables contours de la réglementation et leur offrir un accompagnement financier adapté.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock