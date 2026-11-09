À l'approche de la présidentielle 2027, France gaz renouvelables soumet six propositions pour pérenniser le développement du biométhane et sécuriser l'avenir de la filière.

À cinq mois de l'élection présidentielle de 2027, France gaz renouvelables (FGR) entend placer le développement du biométhane et des autres gaz renouvelables parmi les enjeux de la prochaine politique énergétique, « pour une France souveraine, robuste et décarbonée ».

Dans un communiqué diffusé le lundi 9 novembre, France gaz renouvelables (FGR) a présenté six propositions visant à donner davantage de visibilité à la filière, notamment sur les plans réglementaire et financier. Créée en 2018, l'association fédère des acteurs du monde agricole, du biogaz, des collectivités et de l'énergie. Elle compte notamment parmi ses membres l'AAMF, la FNSEA, Chambres d'agriculture France, GRDF, NaTran, Teréga et la FNCCR.

La France est devenue en 2025 le premier producteur européen de biométhane injecté, devant l'Allemagne et le Danemark, selon FGR. Le pays compterait désormais plus de 850 unités en injection, pour une capacité installée de 16,6 TWh. Une puissance que France gaz renouvelables compare à celle de deux réacteurs nucléaires. La production a été multipliée par dix en moins de dix ans et plus de 1 000 projets supplémentaires sont en attente, selon les données communiquées par France gaz renouvelables.

« Les gaz renouvelables ne sont plus une option. Ils constituent un levier stratégique au service de notre souveraineté énergétique, de la résilience de notre agriculture et du dynamisme de nos territoires », croit Olivier Dauger, référent Énergie-Climat de la FNSEA, coprésident de France gaz renouvelables.

La filière revendique des retombées économiques importantes. La chaîne de valeur liée aux méthaniseurs représenterait plus de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 100 emplois non délocalisables. Selon le Baromètre des entreprises du secteur des gaz renouvelables de janvier 2025, 70 % des équipements sont d'origine française et 91 % de la production est réalisée dans l'Hexagone.

Six priorités pour sécuriser le développement de la filière

Malgré cette progression, France gaz renouvelables estime que l'instabilité réglementaire constitue un frein à la poursuite des investissements. L'association souhaite que le prochain quinquennat permette de fixer un cadre de développement plus prévisible, avec une visibilité à long terme pour les porteurs de projets.

Les six propositions de France gaz renouvelables :

Inscrire les gaz renouvelables dans la stratégie énergétique nationale , en les intégrant parmi les piliers de la prochaine loi énergie-climat, sur la base d'un mix énergétique fondé sur la complémentarité des sources d'énergie :

, en les intégrant parmi les piliers de la prochaine loi énergie-climat, sur la base d'un mix énergétique fondé sur la complémentarité des sources d'énergie : Donner de la visibilité à la filière à long terme, avec une trajectoire de développement à l'horizon 2035-2040, une perspective sur quinze ans et une clause de non-régression des mécanismes de financement ;

avec une trajectoire de développement à l'horizon 2035-2040, une perspective sur quinze ans et une clause de non-régression des mécanismes de financement ; Simplifier et stabiliser le cadre réglementaire , notamment par la création d'un guichet administratif unique et la mise en place de dispositions transitoires pour les projets déjà engagés ;

, notamment par la création d'un guichet administratif unique et la mise en place de dispositions transitoires pour les projets déjà engagés ; Faciliter l'accès des consommateurs aux gaz renouvelables , grâce à des offres plus lisibles, des contrats de long terme et le développement de l'autoconsommation collective ;

, grâce à des offres plus lisibles, des contrats de long terme et le développement de l'autoconsommation collective ; Reconnaître le rôle de la méthanisation dans la souveraineté agricole , en donnant la priorité aux projets d'installation et en facilitant la transmission des exploitations ;

, en donnant la priorité aux projets d'installation et en facilitant la transmission des exploitations ; Renforcer les retombées territoriales de la filière, avec des engagements locaux pour les grands projets et le versement d'une indemnité d'utilisation du domaine public aux collectivités.