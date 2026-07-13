K2 Systems présente ses solutions pour toiture, façade, ombrière et plein champ

Du 23 au 25 juin, K2 Systems était présent au Hall 6, Stand A6.280, pour expliquer ce que signifie concrètement un développement produit cohérent. Le slogan du salon résume l'ambition de l'entreprise : Connecting Strength – People. Power. Projects. Des personnes qui s'engagent. Des solutions avec de la puissance. Des projets qui font la différence.

Toitures plates : des toitures végétalisées à la pose efficace en toiture plate

Toitures végétalisées et photovoltaïque convergent de plus en plus – portés par la réglementation, l'écologie et l'économie. La France impose aux maîtres d'ouvrage du secteur commercial de végétaliser partiellement leurs toitures ou de les équiper de systèmes solaires, tandis que la Suisse et plusieurs villes allemandes ont déjà rendu la combinaison obligatoire. Pour la première fois, la directive européenne révisée sur la performance énergétique des bâtiments reconnaît formellement les toitures biosolaires, envoyant ainsi un signal clair à l'ensemble du marché européen. Cela crée un marché en pleine croissance pour les installateurs solaires – avec des exigences spécifiques pour les systèmes de montage.

Le K2 GreenRoof 2.0 a été spécifiquement optimisé pour intégrer végétalisation et photovoltaïque en une solution fonctionnelle unifiée – avec moins d'effort qu'auparavant. Un nombre de composants réduit et un degré de préassemblage plus élevé par rapport à la version précédente accélèrent considérablement l'installation. Le système prend en charge des inclinaisons de 10° et 15°, les orientations portrait et paysage, ainsi que les configurations A, V et S – avec un espacement entre rangées librement configurable pour une flexibilité maximale sur le toit. La fixation s'effectue sur le côté long du module, ce qui élimine le besoin d'une homologation de module séparée. Le grand espace entre la surface de toiture et le module crée des conditions favorables à la croissance des végétaux – et s’avère payant : sur une toiture végétalisée, les modules bénéficient d'un microclimat plus frais, réduisant ainsi les pertes de performance liées à la chaleur.

Pour les toitures plates classiques, la famille K2 Dome 6 perfectionnée constitue le coeur de la gamme. Nouvelle venue dans la lineup : le D-Dome 6.07 Classic Portrait – K2 Systems implémente pour la première fois le système Dome éprouvé avec des modules en orientation portrait à une inclinaison de 7°. Le système SharedRail réduit considérablement les besoins en matériaux et en main-d'oeuvre. Un faîtage plus ouvert simplifie la maintenance et améliore simultanément l'aérodynamisme. La distance accrue par rapport au support de toiture améliore la ventilation en face arrière, permettant aux modules de rester plus frais et d'atteindre de meilleures performances. La fixation LS est conforme aux exigences standard des fabricants de modules photovoltaïques et le système est compatible avec toutes les tailles de modules courantes – y compris les grands formats.

Face à la demande croissante de solutions de protection foudre intégrées et d'une installation plus rapide, K2 Systems lance le Dome 6 Xpress Connector. Moins de composants, connexion de rails sans outillage – l'installation va nettement plus vite. Avec liaison équipotentielle intégrée et conçu pour être apte au passage du courant de foudre, le connecteur convient également à une intégration directe dans le système de protection foudre extérieur.

→ Notre gamme complète de systèmes pour les toitures terrasses est à retrouver ici.

Toitures inclinées : des solutions adaptées aux exigences spécifiques

Ce que le Dome 6 Xpress Connector accomplit sur toiture plate, le nouveau SingleRail 36/50 RailConnector le réalise sur toiture inclinée – connexion sans outillage des profilés SingleRail dans les hauteurs de 36 mm et 55 mm.

Pour les toitures inclinées avec tuiles en béton, le K2 4Tile propose une solution de remplacement de tuile convaincante pour les types les plus courants, en combinaison avec les crochets de toiture K2. Le 4Tile en métal remplaçant la tuile sous le crochet, la découpe de tuile est dans la plupart des cas supprimée – fissuration sous de fortes charges de neige est exclu d'emblée. Aucun formage n'est nécessaire. Ce remplacement de tuile étanche est disponible en deux coloris.

Les toitures en ardoise font figure de défi majeur dans l'installation photovoltaïque : matériau fragile, modes de pose régionalement variés, bâtiments souvent classés au patrimoine. De nombreux installateurs déclinent ce type de chantiers – laissant un segment de marché inexploité qui prend de l'importance avec la demande croissante de rénovation des bâtiments existants. Le nouveau SingleHook Slate a été développé spécifiquement pour relever ce défi. Le crochet de toiture permet – pour la première fois – la combinaison avec le système SingleRail sur toiture en ardoise, en complément de la solution existante avec le système SolidRail. La fixation latérale rend l'installation plus rapide et plus facile que la méthode précédente de vissage par le dessous. Par ailleurs, le SingleHook Slate offre une réglabilité en hauteur continue – une flexibilité qui caractérise le système SingleRail. Il est déjà disponible pour la conception dans le logiciel K2 Base.

→ Notre gamme complète de systèmes pour les toitures inclinées est à retrouver ici.

Une idée – plus de possibilités

Le principe modulaire K2 se manifeste également dans la gamme pour toitures métalliques : des composants compatibles entre familles de produits réduisent les stocks, simplifient la planification et créent une véritable efficacité sur chantier. Ainsi, le FlexAdapter – initialement conçu comme adaptateur pour la BasicRail sur bac acier imitation tuiles – est désormais également utilisable avec les tuiles métalliques. Le profilé en aluminium s'insère dans la BasicRail pour compenser les différences de hauteur et d'inclinaison. Le BasicClip, qui assure la liaison avec la toiture métallique, est est préclipsé dans un adaptateur CSM en EPDM – garantissant un maintien sûr et une étanchéité fiable. Cette solution peut être entièrement planifiée dans K2 Base.

Pour les toitures en bac acier trapézoïdales, deux variantes de systèmes complètent le portfolio : le MiniRail 60, version haute du système de rail court éprouvé, offre 60 mm de hauteur de composant – créant ainsi de l'espace pour les optimiseurs et micro-onduleurs ainsi qu'une meilleure ventilation en face arrière. Le montage est possible en portrait et en paysage et se planifie en quelques étapes dans K2 Base. Le MultiRail High couvre le bac acier trapézoïdal et ondulé en orientation paysage. Avec sa hauteur de composant de 100 mm, il est particulièrement demandé sur les marchés d'Europe du Sud, où une ventilation en face arrière optimisée fait une différence mesurable sur le rendement. Nouveauté pour le bac acier trapézoïdal : le MultiRail 15 – un rail court de 150 mm de longueur, fixable avec deux ou trois vis selon le cas de charge. Il complète les longueurs existantes de 100 et 250 mm, permettant de couvrir de nombreux cas de charge avec une seule longueur de rail et de rationaliser la gestion des stocks. Le MultiRail 15 est également disponible dans K2 Base.

K2 FlexAdapter K2 MiniRail 60 K2 MultiRail High K2 MultiRail 15 Précédent Suivant

Accessoires : une conception pensée dans les moindres détails

K2 Systems pousse la logique d'installation jusqu'au bout – y compris pour les accessoires. Car sur le toit, ce qui compte, ce n'est pas seulement le système, mais chaque étape manuelle. L'OptiClip permet le montage sans outillage des optimiseurs et micro-onduleurs directement sur le rail – rapidement, simplement et sans fixation supplémentaire. L'Alpha PV-Clip assure une gestion propre des câbles sur le cadre du module : posé d'une main, verrouillé en toute sécurité – sans endommager le cadre. Le résultat : un cheminement de câbles structuré, vertical comme horizontal, sans perte de temps inutile. L'adaptateur de montage AddOn XS réduit sensiblement les besoins en matériaux. Grâce à lui, l’installation en grille au format paysage est réalisée facilement, sans contreventement croisé, ce qui permet d’économiser des rails entiers.

→ L'ensemble des produits présentés lors de Intersolar 2026 est à retrouver ici.

La façade comme source d’énergie – une solution éprouvée en Europe, continuellement optimisée

K2 WallPV s'est imposé comme système de montage de façade à travers toute l'Europe. Des projets de référence impressionnants témoignent de sa large acceptation sur le marché. L'intégration dans l'outil de conception gratuit K2 Base permet une planification de projet autonome. Les systèmes de façade sont compatibles avec une grande variété de matériaux de construction :

WallPV FacadeRail pour le béton et la maçonnerie pleine

pour le béton et la maçonnerie pleine WallPV PerfoRail pour le béton avec isolation existante

pour le béton avec isolation existante WallPV MultiRail pour le bac acier trapézoïdal et la tôle ondulée

Nouvelle vedette du salon, le fabricant allemand de systèmes de montage présente le CrossConnector T au côté du CrossConnector Clip – ensemble, ils permettent une connexion rapide entre le rail d'insertion et le rail de base – y compris sur les toitures inclinées. Compact de conception, décisif en pratique : la fixation avec une seule vis est nettement plus rapide que les solutions précédentes. Le système de rails se termine à l'affleurement en bout de champ de modules, pour une finition nette et esthétique. Atout supplémentaire : le clip assure la liaison équipotentielle, supprimant une étape d'installation distincte.

→ Tous nos systèmes de façade sont à retrouver ici.

Systèmes au sol : K2 Systems répond à tous les projets, de toutes tailles

L'année dernière, les installations photovoltaïques au sol ont représenté, pour la première fois, plus de la moitié des nouvelles capacités photovoltaïques européennes. K2 Systems fait son entrée sur ce segment avec le nouveau K2 Pi-Rack – un système de structure en acier conçu pour une installation rapide et une évolutivité maximale sur les grands projets au sol. Les modules sont insérés dans un profilé coulissant double face puis fixés sans outil par le dessous – une solution simple et efficace, car sur un chantier au sol, chaque minute compte. Le système offre une grande flexibilité de configuration: inclinaisons de 10° à 20° avec trois modules par table en portrait, 10° à 30° avec deux modules par table. Tous les composants en acier bénéficient d'un revêtement zinc-magnésium-aluminium pour une protection anticorrosion durable. Les câbles sont acheminés directement dans les pannes ou le long des chevrons – pour une installation propre et protégée, avec un accès facile lors des interventions de maintenance.

« Nous avons développé le Pi-Rack pour répondre de manière optimale aux exigences techniques et logistiques des grandes installations au sol », explique Katharina David, Co-CEO de K2 Systems. « Moins de composants, un besoin en outillage réduit et une véritable adaptabilité au terrain et aux types de modules – cela apporte à nos clients des avantages mesurables en termes de temps et de coûts. »

→ Notre gamme complète de solutions pour des installations photovoltaïques au sol est à retrouver ici.

Ombrière : K2 PV-Carport Variante V – stable, évolutive, certifiée

Le portfolio d'ombrières photovoltaïques K2 s'élargit : avec la nouvelle Variante V, K2 Systems complète le système monoportique éprouvé par un système biportique en V – conçu pour de grandes portées et et les projets exigeant une stabilité structurelle maximale. Des fondations vissées ou en béton de dimensions réduites suffisent ; les poteaux sont galvanisés à chaud en standard et optionnellement thermolaqués ou peints – pour une apparence adaptée même aux environnements architecturalement exigeants. Compatible avec toutes les tailles de modules courantes jusqu'à 2,38 m de longueur, le système couvre jusqu'à quatre places de stationnement pour une portée maximale d'environ 10 m et offre une hauteur libre généreuse de plus de 3 m. La fixation des modules s'effectue par le dessous – efficace et rapide. Un système intégré de gestion des eaux pluviales est disponible en option, ainsi qu'une configuration avec ou sans bac acier trapézoïdal. Pour le marché français, le système est certifié ETN et testé par le CSTB.

« Les projets d'ombrières ont leur propre complexité – de la conception structurelle jusqu'à l'obtention des autorisations et à l'installation finale », explique Willem Haag, Co-CEO de K2 Systems. « C'est précisément pourquoi nous accompagnons nos clients tout à chaque phase du projet. Les demandes peuvent être soumises directement via notre site internet. »

→ Le système d'ombrière photovoltaïque K2 Carport est à découvrir ici.

Numérique : tous les services réunis sur une seule plateforme

Quiconque gère plusieurs projets en parallèle connaît le problème : un outil de conception ici, un calcul de coûts là, et la documentation ailleurs. Avec le tableau de bord MyK2 entièrement repensé, K2 Systems regroupe tous les services numériques sur une interface unique – sans connexions multiples, sans rupture de flux de travail. Via un accès unique, installateurs, architectes et chargés de projet peuvent accéder au logiciel de conception K2 Base, au catalogue produits, à K2 DocuApp pour la documentation, ainsi qu’à MyK2Price pour le chiffrage de projet. L'espace E-learning a également été repensé : le tableau de bord E-learning intégré donne en un coup d'oeil une vue sur la progression personnelle d'apprentissage, permet le partage des scores obtenus et mène en un clic vers les niveaux Bronze, Argent et Or. K2 KAI, l'assistant numérique basé sur l'intelligence artificielle, a également été enrichi : en plus de l'allemand et de l'anglais, il répond désormais aux questions en français, en italien et en espagnol – vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans temps d'attente.

→ Le MyK2 est à découvrir ici.

Durabilité : des engagements noir sur blanc

K2 Systems publie son premier rapport de durabilité structuré selon la norme VSME (Voluntary Small and Medium-sized Enterprises). Le rapport couvre les principales dimensions ESG – environnement, social et gouvernance – documentées par des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

« La transition énergétique ne nécessite pas seulement les bons produits, mais aussi des entreprises qui assument la responsabilité de leur empreinte », déclare Katharina David, Co-CEO de K2 Systems. « Avec notre premier rapport de durabilité, nous créons de la transparence sur ce que nous faisons – et nous affirmons clairement nos engagements futurs. »

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