Solarwatt France se restructure face au recul du marché photovoltaïque

Affectée par la baisse des aides aux petites installations solaires, Solarwatt France réorganise ses activités pour faire face à une chute marquée de son marché.

Affectée par le ralentissement du marché depuis la réduction des aides publiques aux petites installations solaires au printemps dernier, Solarwatt France a annoncé, jeudi 4 décembre, qu’elle allait se restructurer. Le spécialiste du photovoltaïque et des batteries solaires veut ainsi adapter son activité à un contexte moins favorable.

La filiale française du groupe allemand Solarwatt, basée à Lyon, alerte sur la conjoncture difficile du secteur. « Le marché photovoltaïque français et européen traverse actuellement une période de fortes tensions, lié à un contexte international tendu, ainsi qu'à une orientation budgétaire et politique (française) marquée par les décisions prises en mars 2025 », indique-t-elle.

En mars, le gouvernement a choisi de revoir à la baisse le soutien accordé aux petites installations solaires sur bâtiment, recentrant le dispositif sur l’autoconsommation. Cette réorientation s’est traduite notamment par une diminution des tarifs de rachat du surplus électrique, afin d’en réduire le coût pour les finances publiques. Une annonce qui avait aussitôt suscité de vives inquiétudes dans la filière. Enerplan et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) avaient alors mis en garde contre « un arrêt brutal du déploiement des toitures solaires et des ombrières photovoltaïques ».

Selon Solarwatt, les conséquences de ces mesures sont déjà palpables, avec « une baisse de l'activité sensible, de l'ordre de -30 à -40 % », indique Ian Bard, directeur général de Solarwatt France. « On était 16 salariés au mois de juin dernier, aujourd'hui, on est rendu à douze et la restructuration va probablement engendrer une baisse encore. »

Solarwatt a lancé une procédure d'alerte auprès du tribunal économique des activités économiques de Lyon

Dans un communiqué diffusé le 4 décembre, la société détaille les étapes à venir : « Les prochains mois seront consacrés à l'optimisation de la structure de coûts, à l'ajustement de l'organisation et à l'évaluation du plan d'affaires, conformément aux enjeux du marché français. »

Solarwatt, qui a engagé le 3 décembre une procédure d’alerte auprès du tribunal des activités économiques de Lyon, veut cependant rassurer ses collaborateurs. Elle assure que « pendant toute la durée de ce processus, l’ensemble des opérations reste pleinement assuré. Les commandes, les livraisons, le service après-vente et l’assistance technique se poursuivent normalement. Le réseau d’installateurs, les partenaires et l’ensemble des clients finaux peuvent continuer à compter sur la disponibilité des produits et sur l’accompagnement des équipes. »

En France, Solarwatt s’appuie sur un réseau de 150 installateurs. L’entreprise fournit aux professionnels du solaire l’ensemble des composants indispensables aux installations photovoltaïques : systèmes de fixation, onduleurs, câbles, coffrets de protection, mais aussi carports et bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’entreprise a déclaré qu’elle « informera ses partenaires et ses clients des évolutions majeures de la procédure ainsi que des prochaines étapes ».

Par Nils Buchsbaum