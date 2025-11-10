Comme le démontre une étude publiée par l’Observatoire Cetelem, les motivations économiques expliquent en partie l'attractivité des rénovations énergétiques. Mais des obstacles, tels que la méconnaissance des aides accessibles, demeurent.

L’observatoire Cetelem, une structure d’études et de veille économique de BNP, a révélé une étude menée auprès de plus de 12 000 personnes à travers huit pays. Ce « baromètre de l'habitat » interroge cette année l'attachement des Européens à leur logement et leur volonté d'en optimiser les performances énergétiques.

Au niveau français, près de 60 % de la population souhaiterait réduire sa consommation d'énergie en réalisant des travaux. Pour 44 %, les travaux de rénovation serviraient à réaliser des économies. Dans le même temps, 47 % citent le confort comme principale motivation.

Plus de la moitié de la population considère ne pas être assez informée

L'étude montre aussi une baisse de 9 points depuis l'année dernière de la conscience politique comme moteur principal de la rénovation (9 % contre 11 % en Europe, en recul de 10 points). Mais la synthèse de l'enquête précise : « Ce n’est pas que la dimension environnementale ait disparu, mais plutôt qu’elle semble désormais intégrée et acquise. Les Français sont passés à l’action : ils ont compris l’importance de cette transition, qui ne constitue plus un sujet de débat, mais une réalité incorporée dans leurs choix. »

Mais l'étude identifie surtout quelques éléments qui peuvent bloquer la décision de rénover son logement. 56 % des Français disent ainsi ne pas bénéficier d'une information suffisante sur le « coût réel des travaux à prévoir ». L'observatoire Cetelem préconise de « faciliter le passage à l’acte » en rendant la décision de faire une rénovation énergétique « une décision concrète et accessible ».

Trois quarts des Français disent être influencés par leurs proches pour prendre une telle décision. Une confiance qu'ils accordent bien moins aux professionnels (62 %), même si, parmi eux, les artisans, les installateurs et les acteurs de proximité gardent une forte influence car « ils incarnent la compétence sur le terrain ». Loin derrière, viennent les médias (44 %) et les réseaux sociaux (35 %).

La satisfaction de la baisse de la facture d'énergie après les travaux

En revanche, sur les Français ayant réalisé des travaux, 75 % se disent satisfaits de la baisse de leur facture d'énergie. 15 % sont même surpris de cette baisse. Et en plus de cet avantage immédiat sur les factures, 87 % considèrent que les travaux de rénovation énergétique constituent un investissement en patrimoine immobilier. Ainsi, plus de la moitié attendent un retour sur investissement dans un délai inférieur à 5 ans.

Mais malgré ces bénéfices économiques attendus, 68 % des Français citent les raisons financières comme raison de renoncement à des travaux. Dans les raisons non financières évoquées : lourdeurs administratives (20 %), propositions jugées peu rassurantes (18 %), pénurie d’artisans qualifiés (15 %), ou encore un manque d’information (15 %).

L'étude révèle que seulement 11 % des Français connaissent les aides financières auxquelles ils ont le droit. Or, 60 % des propriétaires français réduiraient ou renonceraient à leurs travaux si elles venaient à disparaitre. À la lumière de ces résultats, un travail de pédagogie paraît nécessaire...

Par Raphaël Barrou