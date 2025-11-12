Rénovation, connectivité et durabilité : l’habitat idéal des Français décrypté

À quoi ressemble l’habitat idéal des Français ? Sociovision et Promotelec se penchent sur la question. Leur étude montre un penchant du panel vers la durabilité et la connectivité, comme des intentions de rénovations. Les détails.

Entre fin septembre et début août, le cabinet d’études Sociovision – rattaché au groupe IFOP – a sondé près de 1000 personnes de 25 à 75 ans. Menée pour l’association Promotelec, l’étude porte sur le logement des Français.

« Dans un contexte économique qui reste marqué par l’inflation, la réduction des aides et l’incertitude à moyen terme, les Français s’interrogent sur les décisions à prendre dans les mois qui viennent », est-il exposé dans la synthèse du rapport.

Décisions qui doivent mêler connectivité, durabilité et rénovation, d’après les résultats.

Le chauffage, synonyme de confort

Le logement idéal a plusieurs visages rapporte l’étude Sociovision/Promotelec. D’abord celui du confort, critère important pour 28 % du panel. Dans ce sens, le chauffage est un facteur important pour 65 % des Français.

Sur le plan énergétique au sens large, l’électricité est privilégiée dans l’habitat. Notamment pour la cuisson (66 %), suivie par la production d’eau chaude (34 %) et le chauffage 24 %).

Cette énergie est synonyme de confort (35 %) et de simplicité (34 %), car raccordable à un seul abonnement électrique. De plus, 84 % sont confiants dans la sécurité de leur installation électrique(risque incendie, dégradation matérielle…). 91 % se déclarent satisfaits de la puissance de l’installation et 87 % de sa facilité d’utilisation.

En revanche, un quart estiment l’installation électrique de leur habitat vétuste, avec 11 % rapportant des coupures d’électricité fréquentes. 9 % déplorent un disjoncteur qui saute souvent. Face à ce type de problème, 56 % des sondés préfèrent contacter un professionnel électricien.

Investir sur l’efficacité énergétique de son logement

Autre prérequis : la durabilité, car 76 % des interrogés souhaitent un logement « respectueux de l’environnement ». Plus de la moitié d’entre eux (56 %) s’estiment prêts à investir pour un habitat « plus efficace sur le plan énergétique ».

Ce qui nous amène à la question de la rénovation énergétique, moult fois abordée par Promotelec. 55 % ont déjà effectué des travaux ces 15 dernières années dans leur logement et 40 % reconnaissent la nécessité d’en mener.

Le premier motif aux intentions de rénovation reste le confort thermique. 50 % veulent améliorer le confort d’hiver et 37 % le confort d’été. L’isolation intérieure ou extérieure se hisse en tête des travaux prioritaires (39 % des réponses). Arrivent après le changement de menuiserie (26 %) et celui le remplacement du chauffage (26 %). Pour cette dernière catégorie de travaux : la pompe à chaleur tente 64 % des sondés.

Sociovision et Promotelec relèvent toutefois toujours le même frein : le manque de moyens financiers, cité par 44 % du panel. Les rabotages d’aides publiques comme MaPrimeRénov’ n’aident pas, amenant 64 % des propriétaires à renoncer à leurs chantiers.

« Le regard sur l’avenir est pessimiste : même si 86 % jugent souhaitable que la rénovation énergétique devienne accessible à tous, seuls 25 % croient en cette évolution au cours des dix prochaines années », lit-on dans la synthèse de l’étude.

Un habitat connecté, mais pas gadget

La proposition d’« un logement sécurisé et connecté qui permet de vieillir chez soi le plus longtemps possible » arrive en 3ème place des préférences des Français (21 % des répondants). Ces derniers ne veulent toutefois pas des gadgets, mais des technologies qui simplifient et sécurisent l’habitat.

Ainsi, pour la sécurité, des objets connectés se démocratisent, comme l’interphone (17 %) et la vidéosurveillance (16 %). L’engouement pour ces équipements progresse de 5 points par rapport à 2019.

Pour 55 % du panel, « piloter un équipement connecté dans un logement est facile ». 51 % arrivent à piloter plusieurs via une application. Un sentiment plus prononcé chez les 25-34 ans.

La connectivité jouerait également sur le porte-monnaie. 53 % des Français y voient comme une solution « pour réduire sa facture d’électricité ». 45 % la trouvent utile pour contrôler et piloter à distance la consommation d’énergie.

Si l’intelligence artificielle s’installe lentement. Un quart des interrogés veulent l’intégrer dans l’automatisation de leur logement. Dans les 10 prochaines années, 39 % souhaitent habiter dans un lieu autogéré via l’IA. Vigilance toutefois : 65 % craignent les cyberattaques.

Par Virginie Kroun