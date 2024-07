Vagues de chaleur : l'importance des protections solaires dans les bâtiments

Alors que 80% des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits, il est impératif de repenser les méthodes de construction et d'adapter les bâtiments existants aux enjeux climatiques.

« D’ici 2030, deux logements sur trois seront exposés à des vagues de chaleur durant plus de 20 jours », introduit Anne-Sophie Perrissin, déléguée générale d'Ignes, lors d’une conférence de presse organisée par Somfy.

Face à un cadre réglementaire de plus en plus strict, tous les acteurs sont désormais obligés de réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre. Une pression qui incite à l'innovation et à l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement.

À l'instar de Somfy, qui souligne l'urgence d'adapter les bâtiments existants avec des solutions plus sobres et plus efficaces. « Il y a urgence à bien faire », déclare Mme. Perrissin. Pour cela, elle soulève trois principaux leviers : la sensibilisation, l’information et les incitations des pouvoirs publics, à travers les aides et les réglementations. Toutefois, « on peut se féliciter collectivement pour tous les efforts fournis », souligne-t-elle.

Maintenir une température intérieure plus fraîche

De son côté, Philippe Geoffroy, directeur propriété intellectuelle, normes et homologations et performance environnementale chez Somfy, indique que « ces efforts passent avant tout par le bilan carbone de l’entreprise et par l’analyse du cycle de vie des produits ». L’objectif : réduire l'impact environnemental de ses produits de 50 % d’ici 2030, et de 40 % leur consommation électrique.

« Il y a encore beaucoup d’enjeux à traiter, il faut qu’on continue en ce sens, c’est l’affaire de tous et c’est très important », précise-t-il. C’est pourquoi, l’entreprise spécialisée en domotique met en place des outils simplifiées d’éco-conception, dont le label ACT FOR GREEN, afin que les produits soient plus sobres.

« Il y a encore quelques années, on était très content de faire rentrer les apports lumineux solaires pendant l’hiver, puis le climat a changé et on s’est dit que cet avantage peut devenir un inconvénient pendant l’été », exprime quant à lui, Bruno Cadudal, président de l'UFME. Il préconise ainsi l’utilisation de protection solaire automatisées qui permettent de maintenir une température intérieure plus fraîche, de près de 4°C à 7°C pendant les vagues de chaleur. Par ailleurs, leur ouverture au crépuscule rafraîchit naturellement les logements.

En hiver, ces protections ont pour objectif de renforcer l’isolation des fenêtres, permettant ainsi de réduire jusqu’à 30 % les besoins de chauffage grâce aux apports solaires gratuits durant la journée. Le pilotage intelligent de tous les équipements maximise ces bénéfices, souligne l'entreprise basée à Cluses, en Haute-Savoie.



Répar'Stores : allonger le cycle de vie des produits

Répar'Stores, spécialisée dans la réparation et la modernisation de volets roulants et de stores, a de son côté pour ambition de contribuer à la durabilité en allongeant le cycle de vie des produits. En favorisant la réparation plutôt que le remplacement, l'entreprise devrait réduire significativement les émissions de CO2 et préserver les ressources naturelles.

Cette dernière, qui a pour ambition de se développer au niveau européen puis international, prévoit d’élargir son offre à tous les types d’ouvrants pour intensifier son impact positif sur l'environnement.

Somfy encourage également la collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème du bâtiment pour maximiser l'impact positif de ses initiatives et stimuler l'innovation collective.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock