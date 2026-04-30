Batimat 2026 : Batiweb vous offre votre invitation gratuite
Batiweb est partenaire du salon Batimat 2026, le rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment.
À cette occasion, nous mettons à disposition de notre lectorat des invitations gratuites pour accéder à l’événement.
Batimat, c’est un concentré de ce qui fait le secteur aujourd’hui : innovations produits, solutions techniques, tendances marché et échanges entre acteurs clés du BTP. Que tu sois artisan, industriel, prescripteur ou maître d’ouvrage, c’est l’opportunité de prendre de l’avance, découvrir de nouveaux partenaires et capter les évolutions du secteur.
Dans un contexte de transformation du marché, se rendre sur Batimat permet aussi de mieux anticiper les enjeux à venir, identifier de nouvelles opportunités business et rester connecté aux réalités terrain.
Les tags associés
- Innovation construction
- Afficher plus
Nemetschek Group investit dans l’IA et mise sur la start-up Handoff
Nemetschek investit dans la start-up Handoff pour accélérer la digitalisation du BTP via l’intelligence artificielle et la gestion de projet.
PRB fête ses 50 ans d’innovation et d’engagement durable
En 2025, PRB célèbre 50 ans d’expertise dans les produits du bâtiment, symbole d’un savoir-faire français alliant ancrage local et engagement durable.
Schöck Isokorb IQ primé aux Nouveautés ARTIBAT 2025
Schöck Isokorb® IQ, rupteur de ponts thermiques innovant, distingué aux Nouveautés ARTIBAT 2025, marque une avancée pour la construction modulaire.
Hilti DD 150-U-22 : carotteuse sans fil haute performance
Hilti France présente la DD 150-U-22, sa première carotteuse sans fil 22V sur batterie Nuron, offrant puissance, sécurité et autonomie sur tous les chantiers.