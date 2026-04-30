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Batimat 2026 : Batiweb vous offre votre invitation gratuite

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Évènement du bâtiment
Publié le 30 avril 2026 à 15h15, mis à jour le 30 avril 2026 à 15h35, par Camille Decambu
Batimat 2026 : Batiweb t’offre ton invitation gratuite pour découvrir les innovations, tendances et acteurs clés du bâtiment. Inscris-toi vite !
Batimat 2026 : Batiweb vous offre votre invitation gratuite - Batiweb

Batiweb est partenaire du salon Batimat 2026, le rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment.

À cette occasion, nous mettons à disposition de notre lectorat des invitations gratuites pour accéder à l’événement.

Batimat, c’est un concentré de ce qui fait le secteur aujourd’hui : innovations produits, solutions techniques, tendances marché et échanges entre acteurs clés du BTP. Que tu sois artisan, industriel, prescripteur ou maître d’ouvrage, c’est l’opportunité de prendre de l’avance, découvrir de nouveaux partenaires et capter les évolutions du secteur.

Dans un contexte de transformation du marché, se rendre sur Batimat permet aussi de mieux anticiper les enjeux à venir, identifier de nouvelles opportunités business et rester connecté aux réalités terrain.

Profite dès maintenant de ton invitation gratuite.
 

Camille Decambu
Journaliste - Batiweb

Camille Decambu est un nom collectif utilisé pour les publications réalisées par la rédaction de Batiweb.
Ces articles sont produits par l’équipe éditoriale du média, composée de journalistes spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction.

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