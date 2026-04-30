Batimat 2026 : Batiweb vous offre votre invitation gratuite

Batimat 2026 : Batiweb t’offre ton invitation gratuite pour découvrir les innovations, tendances et acteurs clés du bâtiment. Inscris-toi vite !

Batiweb est partenaire du salon Batimat 2026, le rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment.

À cette occasion, nous mettons à disposition de notre lectorat des invitations gratuites pour accéder à l’événement.

Batimat, c’est un concentré de ce qui fait le secteur aujourd’hui : innovations produits, solutions techniques, tendances marché et échanges entre acteurs clés du BTP. Que tu sois artisan, industriel, prescripteur ou maître d’ouvrage, c’est l’opportunité de prendre de l’avance, découvrir de nouveaux partenaires et capter les évolutions du secteur.

Dans un contexte de transformation du marché, se rendre sur Batimat permet aussi de mieux anticiper les enjeux à venir, identifier de nouvelles opportunités business et rester connecté aux réalités terrain.

Profite dès maintenant de ton invitation gratuite.

