Schöck Isokorb IQ primé aux Nouveautés ARTIBAT 2025

Présenté lors du salon ARTIBAT 2025 à Rennes (22-24 octobre), le Schöck Isokorb® IQ optimise à la fois l’isolation thermique, le raccordement structurel et la rapidité d’exécution sur chantier. Il assure l’ancrage modulaire de balcons préfabriqués en s’appuyant sur la technologie éprouvée des systèmes Schöck Isokorb®. Grâce à cette solution, la structure principale du bâtiment peut être finalisée avant la pose des éléments en béton, garantissant un chantier rationalisé et une planification plus flexible.

→ Retrouvez Schöck et ses innovations sur le stand H18 – Hall 10B à ARTIBAT 2025.

Schöck Isokorb® IQ : flexibilité, sécurité et efficacité sur chantier

Conçu pour répondre aux attentes actuelles des professionnels, le Schöck Isokorb® IQ conjugue plusieurs atouts :

Souplesse de planification : meilleure gestion de la production et de la charge de travail en usine.

: meilleure gestion de la production et de la charge de travail en usine. Pose simplifiée : installation flexible des balcons sans besoin d’étaiement.

: installation flexible des balcons sans besoin d’étaiement. Gain de temps et réduction des coûts : mise en charge immédiate après la pose.

Deux variantes pour s’adapter à tous les projets

Le Schöck Isokorb® IQ est disponible en deux versions :

Type K-A : plaque d’ancrage intégrée dans le plancher. Les tiges filetées sont fixées à une plaque de montage spécifique, puis les réservations sont refermées avec un mortier de scellement.

: plaque d’ancrage intégrée dans le plancher. Les tiges filetées sont fixées à une plaque de montage spécifique, puis les réservations sont refermées avec un mortier de scellement. Type K-B : plaque d’ancrage intégrée directement dans le balcon. Cette variante permet de livrer une façade entièrement terminée et étanchée avant la fixation des balcons, pour une finition esthétique et soignée.

Une innovation intégrée au concept TELLIGENT®

Le Schöck Isokorb® IQ s’inscrit dans le concept global TELLIGENT®, qui place l’intelligence constructive au cœur de la préfabrication et de la construction modulaire. Avec TELLIGENT®, Schöck associe des solutions de raccordement performantes à un accompagnement technique complet, garantissant rapidité, flexibilité et performance économique.

En intégrant Isokorb® IQ dans cette démarche, Schöck confirme sa volonté de proposer aux professionnels du bâtiment des systèmes innovants, adaptés aux défis de la construction durable et efficace.

