Le fonds de dotation Qualitel ouvre son appel à projets 2026 dédié au logement des publics fragiles. Candidatures jusqu’au 17 juillet.

Le fonds de dotation Qualitel lance son appel à projets 2026 dédié au logement des publics fragiles. Les associations et organismes à but non lucratif éligibles au mécénat ont jusqu’au 17 juillet 2026 pour déposer leur candidature. Une enveloppe globale de plus de 175 000 euros de dons permettra de soutenir des initiatives en faveur de l’habitat, de l’hébergement, de la lutte contre la précarité énergétique ou encore de l’accompagnement des bénéficiaires.

Créé en 2011, le fonds de dotation Qualitel a déjà soutenu plus de 270 initiatives partout en France. Les projets accompagnés concernent notamment les personnes sans-abri, les jeunes en difficulté, les femmes isolées, les personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que les ménages confrontés à la précarité énergétique.

L’appel à projets 2026 est ouvert depuis le 6 mai aux structures éligibles au mécénat et intervenant sur le territoire français. Les projets présentés doivent relever de l’intérêt général, répondre à des besoins sociaux insuffisamment couverts par les dispositifs existants et favoriser l’implication durable des bénéficiaires.

Quatre catégories de projets

Quatre grandes thématiques sont retenues cette année. La catégorie « hébergement » vise les projets liés au logement pérenne, à la qualité de l’habitat ou à la lutte contre la précarité énergétique. Le volet « accompagnement et éducation » concerne notamment l’insertion, l’accès aux droits et la sensibilisation aux économies d’énergie.

Les projets de « recherche » peuvent porter sur les performances énergétiques, le confort thermique et acoustique, la qualité de l’air intérieur, la prévention des risques incendie ou encore les matériaux durables et les énergies renouvelables. Enfin, la thématique « numérique » soutient le développement de technologies et de services solidaires liés au logement.

Les lauréats seront dévoilés à la fin de l’année 2026 lors d’une cérémonie organisée par le Fonds de dotation Qualitel et ses partenaires mécènes.