Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Le fonds de dotation Qualitel lance son appel à projets 2026

Partager l'article
Évènement du bâtiment
Publié le 11 mai 2026 à 16h20, mis à jour le 11 mai 2026 à 17h11, par Nils Buchsbaum
Le fonds de dotation Qualitel ouvre son appel à projets 2026 dédié au logement des publics fragiles. Candidatures jusqu’au 17 juillet.
© Adobe Stock - Batiweb
© Adobe Stock

Le fonds de dotation Qualitel lance son appel à projets 2026 dédié au logement des publics fragiles. Les associations et organismes à but non lucratif éligibles au mécénat ont jusqu’au 17 juillet 2026 pour déposer leur candidature. Une enveloppe globale de plus de 175 000 euros de dons permettra de soutenir des initiatives en faveur de l’habitat, de l’hébergement, de la lutte contre la précarité énergétique ou encore de l’accompagnement des bénéficiaires. 

Créé en 2011, le fonds de dotation Qualitel a déjà soutenu plus de 270 initiatives partout en France. Les projets accompagnés concernent notamment les personnes sans-abri, les jeunes en difficulté, les femmes isolées, les personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que les ménages confrontés à la précarité énergétique.

L’appel à projets 2026 est ouvert depuis le 6 mai aux structures éligibles au mécénat et intervenant sur le territoire français. Les projets présentés doivent relever de l’intérêt général, répondre à des besoins sociaux insuffisamment couverts par les dispositifs existants et favoriser l’implication durable des bénéficiaires.

Quatre catégories de projets

 

Quatre grandes thématiques sont retenues cette année. La catégorie « hébergement » vise les projets liés au logement pérenne, à la qualité de l’habitat ou à la lutte contre la précarité énergétique. Le volet « accompagnement et éducation » concerne notamment l’insertion, l’accès aux droits et la sensibilisation aux économies d’énergie.

Les projets de « recherche » peuvent porter sur les performances énergétiques, le confort thermique et acoustique, la qualité de l’air intérieur, la prévention des risques incendie ou encore les matériaux durables et les énergies renouvelables. Enfin, la thématique « numérique » soutient le développement de technologies et de services solidaires liés au logement.

Les lauréats seront dévoilés à la fin de l’année 2026 lors d’une cérémonie organisée par le Fonds de dotation Qualitel et ses partenaires mécènes.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.