Codial Bâtiment : logiciel de facturation électronique simplifié

Chaque jour, les entreprises du bâtiment jonglent avec les devis, les factures, les situations de travaux, les chantiers qui évoluent, et très prochainement… la facturation électronique obligatoire. Pour beaucoup, c’est une source d’inquiétude supplémentaire :

Vais-je devoir changer de logiciel ?

Vais-je perdre du temps à m’adapter ?

Combien cela va-t-il me coûter ?

Et si, plutôt que de subir cette nouvelle règle, vous en profitiez pour simplifier votre quotidien avec un logiciel enfin conçu pour le bâtiment ?

Vos devis et factures adaptés à la réalité du chantier

Oubliez les logiciels généralistes qui ne comprennent rien à vos problématiques. Avec Codial Bâtiment, vous gérez vos devis et vos factures comme vous travaillez réellement : en intégrant les spécificités du BTP, les ouvrages, les situations de travaux, la gestion des sous-traitants, la complexité des chantiers…

Un ERP BTP sur mesure, sans exploser votre budget

Vous n’avez pas besoin d’un mastodonte hors de prix, mais d’un outil qui grandit avec vous. Avec Codial, vous partez d’une base simple et vous ajoutez uniquement les briques dont vous avez besoin : suivi de chantier, parc matériel, GMAO, contrats, interventions/SAV, CRM, applications mobiles, etc.

Résultat : vous avez les outils des grandes entreprises… sans le tarif qui va avec.

Un accompagnement humain à chaque étape

Changer de logiciel peut faire peur. Mais vous n’êtes pas seul : un intégrateur agréé vous accompagne du début à la fin. Installation, paramétrage, formation, assistance… vous bénéficiez d’un vrai soutien humain, pas seulement d’un logiciel livré tel quel.

La liberté de choisir votre plateforme agréée

Avec la facturation électronique, certains éditeurs imposent une plateforme unique à leurs clients. Pas Codial. Grâce à un connecteur générique inclus en standard, vous restez libre de choisir la Plateforme Agréée qui vous convient. Vous bénéficiez ainsi d’une intégration fluide, interopérable et sécurisée, sans être enfermé dans un choix unique.

Transformez la contrainte en opportunité

La facturation électronique est une obligation. Mais pour vous, c’est surtout l’opportunité de passer à un logiciel de facturation bâtiment qui allège votre charge mentale, vous fait gagner du temps, augmente votre rentabilité et vous aide à piloter votre entreprise facilement.

Codial Bâtiment, c’est l’assurance d’un outil moderne, conforme à la législation, adapté à vos réalités, et accessible à votre budget.