Point.P lance son 3ème roadshow sur la rénovation énergétique
Mis à jour le 19 septembre 2025 à 16h33
Du 15 septembre au 4 novembre 2025, Point.P va sillonner la France dans le cadre de son troisième roadshow dédié à la rénovation énergétique.
Trois fourgons aux couleurs de l’opération « Partout où je passe, je surclasse » visiteront 100 agences pour aller à la rencontre des artisans, proposer des ateliers digitaux, des démonstrations et des animations immersives.
L’objectif est de rapprocher le groupe des professionnels du bâtiment et leur fournir des solutions concrètes pour moderniser leur métier.
Génération Artisans : une communauté qui grandit
Cette initiative s’inscrit dans la continuité de Génération Artisans, le programme lancé par Point.P en 2017; pour accompagner les professionnels du bâtiment dans leur transformation.
Aujourd’hui, Génération Artisans fédère 18 000 artisans. La plateforme digitale repensée en 2025 permet aux artisans de chiffrer leurs projets grâce à Solu+, de simuler des travaux de rénovation énergétique avec Cap Renov ou de créer des plans 3D via Visuary.
Anthony Somaria, directeur des services digitaux de Génération Artisans, souligne que « nos clients bénéficient d’outils concrets pour développer leur activité et s’affirmer comme acteurs incontournables de la rénovation énergétique ».
Bertrand Alard, directeur marketing de Point.P, ajoute : « nous voulons donner aux artisans les moyens de relever les défis d’aujourd’hui et de se projeter avec confiance vers ceux de demain ».
Pour suivre la tournée et découvrir le programme complet, rendez-vous sur sa page dédiée.
Par Marie Gérald
