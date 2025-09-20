ConnexionS'abonner
Fermer

Point.P lance son 3ème roadshow sur la rénovation énergétique

Évènement du bâtiment
Par Marie Gérald
Publié le 20 septembre 2025
Mis à jour le 19 septembre 2025 à 16h33
Partager : 
Point.P repart sur les routes de France avec son 3ème roadshow dédié à la rénovation énergétique. 100 agences accueilleront démonstrations, ateliers digitaux et animations immersives.
©Point.P
©Point.P

Du 15 septembre au 4 novembre 2025, Point.P va sillonner la France dans le cadre de son troisième roadshow dédié à la rénovation énergétique. 

Trois fourgons aux couleurs de l’opération « Partout où je passe, je surclasse » visiteront 100 agences pour aller à la rencontre des artisans, proposer des ateliers digitaux, des démonstrations et des animations immersives. 

L’objectif est de rapprocher le groupe des professionnels du bâtiment et leur fournir des solutions concrètes pour moderniser leur métier.

 

Génération Artisans : une communauté qui grandit

 

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de Génération Artisans, le programme lancé par Point.P en 2017; pour accompagner les professionnels du bâtiment dans leur transformation. 

Aujourd’hui, Génération Artisans fédère 18 000 artisans.  La plateforme digitale repensée en 2025 permet aux artisans de chiffrer leurs projets grâce à Solu+, de simuler des travaux de rénovation énergétique avec Cap Renov ou de créer des plans 3D via Visuary

Anthony Somaria, directeur des services digitaux de Génération Artisans, souligne que « nos clients bénéficient d’outils concrets pour développer leur activité et s’affirmer comme acteurs incontournables de la rénovation énergétique ». 

Bertrand Alard, directeur marketing de Point.P, ajoute : « nous voulons donner aux artisans les moyens de relever les défis d’aujourd’hui et de se projeter avec confiance vers ceux de demain ».

Pour suivre la tournée et découvrir le programme complet, rendez-vous sur sa page dédiée.

 

Par Marie Gérald

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.