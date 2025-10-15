Le CCCA-BTP sera bien aux WorldSkills à Marseille, du 16 au 18 octobre 2025 pour y présenter les métiers du BTP aux jeunes visiteurs. L'association espère aussi y observer les bienfaits de son programme d'accompagnement des compétiteurs.

Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), sera présent, sous la bannière « La Construction », à la 48e édition de la compétition nationale des métiers WorldSkills, du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille, au parc Chanot. Sur les 67 métiers représentés lors de ce concours national des métiers, qui rassemblera 800 champions régionaux, 17 catégories concerneront le BTP.

Faire de ces WorldSkills une vitrine pour les métiers du BTP

À cette occasion, le CCCA-BTP occupera un grand espace, au sein duquel il proposera de nombreuses animations de découverte et de pratique des métiers du BTP. L'objectif : faire de ces WorldSkills une vitrine pour les métiers du secteur auprès d'environ 25 000 collégiens et lycéens sur les 40 000 visiteurs attendus. Les jeunes visiteurs pourront ainsi découvrir les métiers d’installateur sanitaire et d’électricien, sous la forme de défis ludiques, ou s’initier à la découpe et à la soudure du cuivre, en partenariat avec l’association L’Outil en Main.

L'espace laissera aussi découvrir les bonnes pratiques de tri et de valorisation des déchets sur les chantiers de travaux publics avec un jeu de plateau voire des tests en conditions réelles de la conduite d’engins de travaux publics via un simulateur. Pour tester leurs connaissances sur la transition énergétique et les métiers à l’œuvre, les visiteurs pourront participer à des quizz et bénéficier de conseils personnalisés sur leur orientation avec la solution « Destination cap BTP ».

Découvrir la ville de demain avec la réalité augmentée

Le CCCA-BTP sera également présent sur l’espace de compétition « Aménagement urbain et réseaux de canalisations » au palais Phocéen, avec RA TxP (réalité augmentée travaux publics).

Un dispositif de réalité augmentée conçu pour les plonger au cœur d’un espace urbain reconstitué en 3D. Ainsi, ils exploreront les éléments habituellement cachés sous les rues (réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité, de télécommunications…). Chacun pourra participer avec son smartphone.

L'accompagnement des compétiteurs aux WorldSkills

En plus de ces animations, le CCCA-BTP est partenaire de WorldSkills France pour le dispositif « 1, 2, 3… podium », qui se déploie sur la période 2024-2027. Celui-ci a pour objectif de renforcer la préparation technique (compétences, routines et pratiques professionnelles) des jeunes du BTP engagés dans la compétition. Le palmarès du pôle construction lors des EuroSkills 2025 (9 médailles sur les 27 remportées par la France) a témoigné de l’efficacité de ce programme, dont ont bénéficié les membres de l’Équipe de France des métiers du BTP.

Dans le cadre du renforcement de la préparation technique des jeunes engagés dans la compétition au niveau régional, 424 apprentis en formation à un métier du BTP ont bénéficié du programme dans le cadre d’un appel à candidatures spécifiques, organisé par le CCCA-BTP. Entre les compétitions régionales et la compétition nationale, toujours grâce à « 1, 2, 3… podium », 219 champions régionaux ont bénéficié de deux à trois jours de stages supplémentaires.

Par Raphaël Barrou