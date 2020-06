Malgré la crise à laquelle il fait face, le secteur du BTP reste à la recherche de startups et d'innovations. Cemex Ventures, Ferrovial, Hilti, Leonard du groupe Vinci et Nova de Saint-Gobain s’associent ainsi pour lancer l’édition 2020 de la « Construction Startup Competition » et trouver les pépites de demain.

Le manque de digitalisation du secteur du BTP est un reproche qui lui est souvent adressé, mais les industriels et professionnels du secteur souhaitent faire évoluer cette image en lançant la quatrième édition du concours « Construction Startup Competition ». Cinq acteurs du BTP (Ferrovial, Leonar, Nova, Hilti, Cemex Ventures) appellent ainsi les startups du monde entier à participer à ce concours et à présenter leurs innovations, ces nouveautés qui permettront de « conduire la transformation de l’industrie de la construction ».

Depuis le début de son lancement, la compétition ne cesse de gagner de l’importance, de plus en plus de jeunes entreprises tentent leur chance, si bien que le concours recense aujourd’hui « un écosystème de plus d’un milliers de startups, issues de plus de 80 pays ». Pourquoi ce concours attire t-il autant ? La Construction Startup Competition est en réalité aussi bénéfique aux entreprises organisatrices qu’aux participants. Les candidats peuvent présenter leurs projets, s’ils sont retenus, l’innovation de ces startups bénéficiera d’une large diffusion grâce à l’influence des organisateurs, et même d’investissements. De plus, ce concours leur permet d’accéder à une part de marché internationale, en dehors de leur zone géographique d’implantation. Du côté des organisateurs, c’est surtout l’opportunité d’investir dans du matériel haut de gamme permettant d’améliorer les performances du BTP qui intéresse.

Les modalités de participation

Cette année, les startups peuvent candidater du 19 mai au 26 juillet 2020 et ainsi prouver qu’elles répondent au slogan de la compétition : « You are the missing piece » (Vous êtes la pièce manquante). Les participants seront évalués selon cinq domaines : villes et bâtiments intelligents, l’optimisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la construction avec des matériaux ou méthodes innovants, l’optimisation de la productivité, ainsi que l’efficacité et la qualité dans la gestion quotidienne des projets.

Une fois les innovations des participants passées au crible, les entreprises organisatrices offriront des opportunités aux startups les plus prometteuses comme par exemple des ateliers, des projets pilotes ou des investissements. Enfin, les jeunes entreprises gagnantes - dévoilées le 5 novembre prochain - seront invitées aux États-Unis, à Chicago, pour présenter leurs solutions « à un public composé de leaders mondiaux de l’innovation, de l’investissement et de la construction » les 2 et 3 décembre 2020.

Pour les cinq organisateurs, soutenir ces startups innovantes va aider à briser « les paradigmes de l’un des secteurs les moins digitalisés et les plus fragmentés ». Un soutien d’autant plus important pour relancer l’activité, fragilisée par la crise du coronavirus.

Pour participer, les candidats doivent s’inscrirent sur le site de Cemex Ventures.

J.B

Photo de une ©CEMEX Ventures