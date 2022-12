L'association Qualitel récompense 25 projets en faveur d'un logement pour tous

Le Conseil d’administration du Fonds de dotation Qualitel a récompensé, vendredi 9 décembre, plusieurs initiatives novatrices, solidaires et engagées en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous. Une somme de 196 500€ est à partager entre tous les lauréats, afin qu’ils puissent concrétiser au mieux leur projet. Petit florilège de ces initiatives.

Le 28 novembre 2022, Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, a lancé le Conseil national de la refondation (CNR) logement. Celui-ci sera dédié aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux du logement. L’un de ses grands objectifs est de redonner aux Français le pouvoir d’habiter, autrement dit, de pouvoir assurer un logement digne et de qualité pour tous.

C’est avec cet objectif en ligne de mire qu’est organisé depuis 11 ans le Fonds de dotation Qualitel. Pour cette nouvelle édition, le Conseil d'administration (CA) du Fonds de dotation Qualitel et ses partenaires mécènes ont récompensé 25 initiatives novatrices, solidaires et engagées en faveur de cette cause. La remise des prix s’est déroulée le 9 décembre 2022 à l’Institut National de Jeunes Sourds à Paris.

L’ensemble des porteurs de ces projets (associations, ONG…), répartis dans toute la France, pourront se partager la somme de 196 500 € afin de démarrer leur projet, le faire évoluer et surtout le concrétiser.

L’ensemble des projets sont organisés autour de 4 catégories :

Hébergement : offrir des solutions de logement pérenne, lutter contre la précarité énergétique et promouvoir un logement de qualité

Accompagnement : former aux écogestes et à la maîtrise des consommations d’énergies, promouvoir l’insertion et l’accès aux droits, sensibiliser à la santé, à l’hygiène et aux risques domestiques

Recherche : améliorer les performances énergétiques, le confort thermique et acoustique, faire progresser la qualité de l’air, des installations et la prévention des risques incendie, valoriser des matériaux durables et les énergies renouvelables

Numérique : mettre les nouvelles technologies au service du logement, former aux nouveaux usages, développer des applications et plateformes de services solidaires

De plus, pour cette édition, suite à l’actualité en Ukraine, un prix a été spécialement créé pour soutenir une association venant en aide aux réfugiés Ukrainiens.

Petit florilège des projets recompensés, ayant attiré l’attention de la rédaction.

Catégorie « Hébergement»

Dans la catégorie «Hébergement », on retient, dans le palmarès, le projet de l’association Concienta.

Située à Seilhac, dans la Nouvelle-Aquitaine, cette association a été créée par d’anciens détenus désormais réinsérés. Elle a pour objectif de lutter contre la récidive des personnes sous main de justice, en les accompagnant dans leur insertion socio-professionnelle. Concienta leur propose ainsi un hébergement décent et un lieu de socialisation, et leur propose diverses activités comme des cours de culture générale, de boxe ou de gestion de budget.

Grâce à sa sélection parmi les lauréats de cette catégorie, l’association Concienta se verra attribuer 7000 €, permettant de financer l’hébergement d’urgence.

Catégorie « Accompagnement »

Pour la catégorie « Accompagnement », focus sur le projet de l’association Abajad, dont l'objectif est de favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des personnes en difficulté, telles que les personnes migrantes, sans-abri, handicapées et les orphelins. Son projet consiste à accélérer l’employabilité des personnes ayant un frein linguistique, comme les réfugiés, en les accompagnant dans l’apprentissage du français à visée professionnelle. Grâce à la « Formation Tremplin vers le BTP », les bénéficiaires pourront améliorer leur français et connaîtront une immersion professionnelle et un accompagnement personnalisé. La formation de futurs salariés du BTP va également enrichir les rangs de ce secteur, actuellement en manque de main d’œuvre.

Par son initiative, Abajad récupère la somme de 8 000€, destinée aux sessions de « Formation Tremplin vers le BTP », suivi des post-formations.

Catégorie « Recherche »

Place à la catégorie « Recherche », où le projet de l’association APPA, basée à Loos, dans le Nord, a attiré notre attention.

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) se mobilise sur toutes les questions relatives à la qualité de l’air - extérieur comme intérieur - des locaux, du niveau global au niveau local. Son projet SIMQAI vise à sensibiliser différents publics à la qualité de l’air intérieur par le biais d’un escape game. Un procédé original qui permet aux utilisateurs d’évoluer dans un environnement, au sein duquel ils peuvent ancrer des changements de comportement.

La dotation accordée à ce projet est de 8 000 €. Cet argent servira notamment à l’achat de deux casques de réalité virtuelle et de deux PC VR Ready.

Catégorie « Numérique »

Pour conclure, la catégorie « Numérique », où se distingue le projet de l’association c’cité.

Créée en 1909 et basée à Metz, dans le Grand-Est, l’association c’cité agit au quotidien afin de proposer aux personnes aveugles et malvoyantes de la région des solutions concrètes, innovantes et qui changent le regard de la société sur cet handicap. Le projet de c’cité a pour vocation d’accompagner les aveugles et malvoyants dans l’apprentissage de gestes pour cuisiner tout en se servant d’outils connectés. À l’aide de leur smartphone ou de la commande vocale, ils peuvent commander les différents appareils de la cuisine, et ainsi gagner en autonomie et en confiance.

Pour avoir su séduire le CA du Fonds de dotation Qualitel, l’association c’cité récupère la somme de 8 000€, qui seront investis dans l’achat d’appareils électroménagers et pour l’ameublement ergonomique.

Mention spéciale Ukraine

Comme expliqué plus haut, un prix spécial a été décerné cette année en lien avec l’actualité en Ukraine. Et c’est l’association Aurore, située à Orléans, dans le Centre et créée en 1871, qui a été récompensée.

Le projet d’Aurore consiste à accompagner vers le logement des ménages ukrainiens, par le biais de l’intermédiation locative (IML) dans le Loiret. Il s’agit également de proposer, aux ménages qui souhaitent s’installer provisoirement en France, un accompagnement social plus global. Ils pourront ainsi regagner en autonomie grâce à des accompagnements à l’aide à l’emploi, l’accès aux droits, l’apprentissage de la langue ou encore l’accompagnement médical.

La dotation accordée au projet de l’association Aurore est de 9 800 €. Une somme qui servira au complément de loyer nécessaire pour l’IML.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Association Qualitel