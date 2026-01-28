Génie électrique et climatique : l'expérience privilégiée par les recruteurs
Publié le 28 janvier 2026, mis à jour le 28 janvier 2026 à 17h20, par Raphaël Barrou
Hays, spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés s'est intéressé à la rémunération des postes dans le génie électrique et climatique dans le cadre d'une étude publiée mardi 27 janvier.
Les chiffres sont issues de cette enquête menée auprès de plus de 2 500 candidats et entreprises, couvrant plus de 700 métiers au sein d’une vingtaine de secteurs d’activité.
Pour le génie électrique et climatique ainsi que la maintenance, Hays note un ralentissement à cause notamment de l'instabilité politique qui a suivi l'euphorie des Jeux olympiques de 2024. Malgré ce constat, le secteur affiche ue croissance annuelle de 4,6 %, faisant état d'un véritable « essor de la Gestion technique du bâtiment (GTB et de la régulation intelligente ».
Et la conjoncture n'inquiète pas plus que cela Hays, qui anticipe que « les enjeux liés à la performance énergétique des bâtiments, à la montée en puissance des infrastuctures connectées et intelligentes, ainsi qu'à l'essor des datacenters » constitueront des moteurs de sa croissance pour 2026.
Côté emploi, l'incertitude liée aux aides publiques et à la hausse des coûts de matériaux ferait en sorte que les recruteurs privilégient les profils plus stables dans ce secteur. Dans les grands groupes de Génie électrique et climatique, les postes de responsabilité sont ainsi réservés aux ingénieurs.
Vers des augmentations de salaire pour les profils plus expérimentés ?
Au niveau des rémunérations, l'étude anticipe une certaine stabilité. À nuancer cependant car certaines entreprises pourraient continuer de miser sur les profils expérimentés et ainsi s'autoriser « une certaine flexibilité » pour attirer la perle rare.
Hays dresse par ailleurs son top 5 des métiers qui recrutent le plus dans le secteur :
• Chargé d'affaires
• Ingénieur étude de prix
• Technicien d'études
• Metteur au point
• Technicien de maintenance
Dans ces cinq métiers, les salaires augmentent grandement avec le nombre d'années d'expérience (voir le tableau plus haut).
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
Rénovation électrique : les grandes tendances 2025
Longtemps cantonnée à la mise en sécurité des installations vieillissantes, la rénovation électrique change de visage. En 2025, elle devient un levier de transition énergétique, de confort et de connectivité....
"Le 1889" de LEGALLAIS : un bâtiment visionnaire pour l'avenir
Après sept années de réflexion et 19 mois de chantier, LEGALLAIS tourne une nouvelle page de son histoire en inaugurant "Le 1889", son tout nouveau bâtiment tertiaire en Normandie. Conçu pour répondre...
Participez à la 3ᵉ édition des Trophées 3 Diamants et valorisez vos projets innovants !
Mitsubishi Electric ouvre la 3ᵉ édition des Trophées 3 Diamants, un concours qui récompense les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage pour leurs projets. Inscrivez vos projets immobiliers...
MaPrimeRénov’ : 7 syndicats appellent à ne pas exclure la rénovation par geste
Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.