Le génie électrique et climatique reste dynamique malgré un ralentissement post-JO 2024, selon une étude Hays publiée mardi 27 janvier. Les recruteurs misent sur l’expérience et la stabilité, tandis que la transition énergétique et les infrastructures intelligentes dopent les perspectives pour 2026.

Hays, spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés s'est intéressé à la rémunération des postes dans le génie électrique et climatique dans le cadre d'une étude publiée mardi 27 janvier.

Les chiffres sont issues de cette enquête menée auprès de plus de 2 500 candidats et entreprises, couvrant plus de 700 métiers au sein d’une vingtaine de secteurs d’activité.

Pour le génie électrique et climatique ainsi que la maintenance, Hays note un ralentissement à cause notamment de l'instabilité politique qui a suivi l'euphorie des Jeux olympiques de 2024. Malgré ce constat, le secteur affiche ue croissance annuelle de 4,6 %, faisant état d'un véritable « essor de la Gestion technique du bâtiment (GTB et de la régulation intelligente ».

Et la conjoncture n'inquiète pas plus que cela Hays, qui anticipe que « les enjeux liés à la performance énergétique des bâtiments, à la montée en puissance des infrastuctures connectées et intelligentes, ainsi qu'à l'essor des datacenters » constitueront des moteurs de sa croissance pour 2026.

Côté emploi, l'incertitude liée aux aides publiques et à la hausse des coûts de matériaux ferait en sorte que les recruteurs privilégient les profils plus stables dans ce secteur. Dans les grands groupes de Génie électrique et climatique, les postes de responsabilité sont ainsi réservés aux ingénieurs.

Vers des augmentations de salaire pour les profils plus expérimentés ?

Au niveau des rémunérations, l'étude anticipe une certaine stabilité. À nuancer cependant car certaines entreprises pourraient continuer de miser sur les profils expérimentés et ainsi s'autoriser « une certaine flexibilité » pour attirer la perle rare.

Les professions surlignées en verts sont celles qui recrutent le plus dans le secteur - ©Hays

Hays dresse par ailleurs son top 5 des métiers qui recrutent le plus dans le secteur :

• Chargé d'affaires

• Ingénieur étude de prix

• Technicien d'études

• Metteur au point

• Technicien de maintenance

Dans ces cinq métiers, les salaires augmentent grandement avec le nombre d'années d'expérience (voir le tableau plus haut).

Par Raphaël Barrou