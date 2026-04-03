Rencontre à Nordbat 2026 avec Rémi Leduc, chargé d'affaires pour BDR Thermea. Ce dernier nous expose les évolutions sur gamme de PAC Alezio, vers le gaz propane R290.

Fin 2025,De Dietrich sort ses nouvelles pompes à chaleur Alezio, compatible au propane R290. Des évolutions anticipant les réglementations européennes, notamment le F-Gas, interdisant le fluide R32. Rémi Leduc, chargé d'affaires pour BDR Thermea nous décrypte ces ajustements lors du salon Nordbat 2026.

Depuis Nordbat 2024, quelles évolutions De Dietrich veut mettre en avant ?

C’est à nouveau notre solution notre gamme de pompes à chaleur Alezio M. Sur cette solution hybride initialement murale, le chauffage était hybridé. 95 % du système du chauffage était assuré par la pompe à chaleur. Lors des pics de froid en fin d’année, la chaudière gaz faisait le complément pour donner la bonne température dans les radiateurs ou éventuellement le plancher chauffant. Tout ce qui était production d’eau chaude sanitaire était exclusivement à partir du gaz.

En fin d'année, en tant qu'industriel, on ne pourra plus utiliser ni du R410 ni du R32. La nouveauté de cette année, c'est bien sûr de travailler avec le groupe extérieur R290 que nous allons maintenant pouvoir associer à une chaudière non plus murale mais une chaudière au sol. Ce qui permet à la pompe à chaleur de faire du chauffage mais aussi l’eau chaude sanitaire.

On intègre la possibilité d'hybrider cette solution gaz à l'origine, mais avec du R290. Il y a effectivement une qualité d'eau chaude sanitaire et des consommations à viser, parce que la pompe à chaleur va subvenir à 84 % des besoins. Le gaz qui fera le complément quand on en aura besoin.

©Virginie Kroun ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Qu’est-ce que cela change pour les installateurs ?

Aujourd’hui, il n'y a plus besoin d'agrémentation, d’habilitations des fluides, parce qu’il s’agit d’un raccordement en eau. N'importe quel installateur peut et est susceptible de pouvoir installer sans contrainte particulière ou d'avoir des formations nécessaires.

Notre modèle en R290 forme une black box. C’est-à-dire qu'on ne touche pas au gaz. Elle arrive, elle est prête à fonctionner, on la raccorde en eau. Tandis qu'avec les R410, les R32, on était obligé effectivement de venir charger en gaz, et là il fallait avoir les habilitations.

Alexis Peycelon, chef de produit PAC pour BDR Thermea, nous explique l'importance du modèle mono-bloc du nouvel Alezio M permet cette configuration avec une black box, hermétiquement scellée. Voilà pourquoi l'installateur n'aura pas besoin d'intervenir dessus et toute la partie frigorique peut être contenu sur un module extérieure. « Ainsi, le R290 va toujours tourner dans la machine et il y a de très faibles risques de fuites », nous indique l'expert. Les risques d'inflammabilité - très élévée chez ce frirogène - sont amondris par la présence du module à l'extérieur et non dans un espace clos.

S’agit-il d’une solution adressée au neuf ou à la rénovation ?

C'est surtout pour la rénovation.

Comment s’est portée l’activité de De Dietrich face à l’instabilité des aides à la rénovation énergétique ?

On présente des nouvelles offres. Mais on sait qu'en matière de stratégie et d'approche d'une certaine typologie d'installateur, il faudra qu'on procède autrement.

Du coup, on anticipe : on sait que la France va s'électrifier. On parle toujours d'hybrides gaz, parce que ça répond à un vrai confort, mais on parle aussi de solutions tout électriques, avec aujourd'hui de nouvelles demandes de performance en matière de rendement saisonnier qui doivent être supérieurs à 140.

BDR Termea, De Dietrich et Chappée sont assez généralistes. Mais aujourd'hui, on est très impactés par des différentes directives européennes, nationales, MaPrimeRénov’, CEE. On essaye de s'adapter et de trouver le produit qui correspond...