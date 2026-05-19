Le marché du neuf affiche une chute record des mises en vente (-12,7 %) et une légère hausse des réservations (+4 %). Devant cette tendance contrastée, les promoteurs espèrent que le dispositif Jeanbrun pourra relancer l’investissement locatif, encore loin des objectifs fixés.

Alors que la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a annoncé des chiffres historiquement bas concernant le marché du neuf, le service des données et études statistiques (SDES) publie ses chiffres sur les ventes aux particuliers de logements neufs au T1 2026.

Léger mieux pour les réservations, dégringolade pour les mises en vente

Sur ce début d'année, les réservations par des particuliers (+4 %) et les mises en vente (-12,7 %) suivent des trajectoires inverses. Mais les réservations restent en baisse (-0,1 %) par rapport au premier trimestre 2025. Pour les mises en vente, la baisse est encore plus marquée pour les maisons (-28,4 %) que pour les appartements (-11,5 %).

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Hors de la construction sur existant, qui limite pour sa part la baisse à près de 2 %, les logements neufs mis en vente sont en baisse de 14,2 % par rapport au T4 2025. En volume, les mises en vente, avec 13 939 sur ce trimestre, s'établissent presque à un niveau similaire au T3 2024.

Pour ce qui est du stock en cours, il est inférieur au trimestre précédent (-3,1 %) ainsi qu'au T1 2025 (-1,5 %), mais reste très élevé, proche des 119 000.

Chute pour les mises en vente des maisons individuelles

La situation semble similaire du côté du marché des appartements neufs en habitat collectif, dont les réservations augmentent (+4,3 % sur le trimestre et +0,3 % sur un an) alors que les mises en vente s'effondrent (-11,5 % par rapport au T4 2025 et -32 % par rapport au T1 2025). Point positif en revanche concernant les délais d'écoulement qui, dans cette catégorie de logement, passent de 7,5 à 7,2 trimestres au T1 2026.

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Des délais qui s'allongent, à l'inverse, pour les maisons individuelles neuves, passant de 8,8 au T3 2025 à 9,3 au T1 2026. Le secteur semble se tendre, avec une diminution brutale des mises en vente (-28,4 % sur le trimestre), après trois trimestre consécutifs en hausse et, dans une moindre mesure sur les réservations (-0,9 %).

Alors que la guerre au Moyen-Orient joue certainement au moins en partie sur la confiance des investisseurs, la FPI estime que le dispositif Jeanbrun, adopté avec le budget 2026 de l'État, doit continuer de prendre de l'ampleur pour relancer l'investissement locatif. Si les 4 000 investissements mensuels sont visés, les promoteurs estiment à quelques centaines le volume d'opérations pour l'instant réalisées.