Le centre d’expertise pour les pompes à chaleur est né !
Publié le 17 mars 2026 à 11h05, mis à jour le 17 mars 2026 à 17h27, par Virginie Kroun
En janvier dernier, le gouvernement a annoncé des bonifications des certificats des économies d’énergie (CEE) pour l’installation pompes à chaleur (PAC) européennes. Une nouvelle mesure pour valoriser ce système de chauffage, malgré un marché « en dents de scie » d’après le bilan 2025 d’Uniclima.
La filière PAC ne se démonte toutefois pas. En témoigne la création du centre d’expertise pour les pompes à chaleur (CEPAC), le 11 mars.
Un rôle d’appui technique et de support opérationnel
« Cette structure inédite fédère des acteurs majeurs engagés dans la décarbonation du bâtiment. Elle a vocation à devenir un tiers de confiance technique, neutre et pragmatique, au service d’un déploiement massif et fiable des pompes à chaleur sur l’ensemble du territoire », résume l’Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC), fondatrice du CEPAC. Notamment par un chantier clé : la rénovation énergétique.
Le CEPAC affiche également un rôle d’appui technique, à travers la production de bonnes pratiques et ressources, basées sur des données, études et retours d’expérience. Sans compter une mission de support opérationnel aux prescripteurs, installateurs et exploitants, complétant le travail de l’AFPAC en ce sens.
Pour de telles missions, le CEPAC a forgé la gouvernance suivante :
- François Deroche, président de l’AFPAC
- Yves Fanton d'Andon, président du Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT)
- Claire Courrèges, directrice générale de Domofinance
- Stanislas Lacroix, président du syndicat Uniclima
- Jean-Philippe Laurent, Directeur Stratégie et Développement du Pôle Clients, Services et Territoires d’EDF
Soutenue par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le CEPAC sera officiellement présentée à la journée de la PAC, le 20 mai prochain.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Chauffage
- PAC
- Génie climatique
- AFPAC
- Afficher plus
Artibat 2025 : Bosch Home Comfort dévoile ses nouveautés pompes à chaleur
Malgré un marché français des pompes à chaleur en difficulté, Bosch Home Comfort reste ambitieux et présente au salon Artibat ses dernières innovations, dont une nouvelle pompe à chaleur air/eau au propane...
Saunier Duval fait son Tour de France pour présenter ses nouveaux produits
Avec 44 dates à travers toute la France, Saunier Duval lance Les Journées Geniales ! De mars à juin, la marque invite les professionnels à venir découvrir toutes ses nouveautés 2026.
Découvrez les 4 nouvelles PAC signées Vaillant
Vaillant lance 4 nouvelles pompes à chaleurs en 2026 avec des technologies et des concepts uniques sur le marché et les dévoile au Tour Next Level Vaillant, partout en France d’avril à juin.
Suppression d’emplois chez BDR Thermea : manifestation dans le Bas-Rhin
L’annonce de la vente d’une usine et de la suppression de 370 emplois au sein de BDR Thermea France fait réagir. Le 5 juillet, environ 3 500 personnes ont manifesté à Mertzwiller, dans le Bas-Rhin, contre...