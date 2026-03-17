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Le centre d’expertise pour les pompes à chaleur est né !

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Génie climatique

Publié le 17 mars 2026 à 11h05, mis à jour le 17 mars 2026 à 17h27, par Virginie Kroun

Fondé officiellement par l’AFPAC le 11 mars dernier, le CEPAC affiche un rôle d’appui technique et de support opérationnel à la filière la PAC. Le tout pour un objectif de massification de système de chauffage dans le bâtiment.
©Adobe Stock
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En janvier dernier, le gouvernement a annoncé des bonifications des certificats des économies d’énergie (CEE) pour l’installation pompes à chaleur (PAC) européennes. Une nouvelle mesure pour valoriser ce système de chauffage, malgré un marché « en dents de scie » d’après le bilan 2025 d’Uniclima

La filière PAC ne se démonte toutefois pas. En témoigne la création du centre d’expertise pour les pompes à chaleur (CEPAC), le 11 mars

Un rôle d’appui technique et de support opérationnel

 

« Cette structure inédite fédère des acteurs majeurs engagés dans la décarbonation du bâtiment. Elle a vocation à devenir un tiers de confiance technique, neutre et pragmatique, au service d’un déploiement massif et fiable des pompes à chaleur sur l’ensemble du territoire », résume l’Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC), fondatrice du CEPAC. Notamment par un chantier clé : la rénovation énergétique

Le CEPAC affiche également un rôle d’appui technique, à travers la production de bonnes pratiques et ressources, basées sur des données, études et retours d’expérience. Sans compter une mission de support opérationnel aux prescripteurs, installateurs et exploitants, complétant le travail de l’AFPAC en ce sens. 

Pour de telles missions, le CEPAC a forgé la gouvernance suivante

  • François Deroche, président de l’AFPAC
  • Yves Fanton d'Andon, président du Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT)
  • Claire Courrèges, directrice générale de Domofinance
  • Stanislas Lacroix, président du syndicat Uniclima
  • Jean-Philippe Laurent, Directeur Stratégie et Développement du Pôle Clients, Services et Territoires d’EDF

Soutenue par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le CEPAC sera officiellement présentée à la journée de la PAC, le 20 mai prochain. 
 

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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