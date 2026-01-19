Aalberts HFC : un partenaire à chaque étape de vos projets

Chez Aalberts hydronic flow control, nous savons qu’un projet réussi repose sur une approche globale et une relation de confiance. C’est pourquoi nous accompagnons nos clients à toutes les étapes, du dimensionnement initial à la mise en service, en passant par la sélection des produits et le suivi technique.

Notre offre cohérente de solutions innovantes couvre l’ensemble des technologies du générateur à l’émetteur : maintien de pression, équilibrage, distribution, régulation et contrôle des émetteurs. Cette expertise s’appuie sur la complémentarité des marques Comap et Flamco, qui collaborent étroitement avec les bureaux d’études et les installateurs pour garantir des systèmes de chauffage et de refroidissement performants et durables.

Un exemple concret ? À Dijon, sur un chantier de plus de 200 logements neufs, notre approche intégrée a permis de répondre aux exigences de performance hydraulique et de confort thermique. Autour d’une exigence commune de performance hydraulique, quatre acteurs ont œuvré de concert, avec Aalberts Hydronic Flow Control comme partenaire clé :

Architecte : Atelier CALC

Promoteur : EDENSY

Bureau d’études : Bild

Installateur : SILFEO Génie Climatique

Découvrez les solutions mises en œuvre sur ce chantier :

