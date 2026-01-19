Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Aalberts HFC : un partenaire à chaque étape de vos projets

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 19 janvier 2026

De la conception à la mise en service, Aalberts hydronic flow control simplifie vos projets avec des solutions intégrées et un accompagnement expert. Découvrez notre chantier référence à Dijon.
Aalberts HFC : un partenaire à chaque étape de vos projets - Batiweb

Chez Aalberts hydronic flow control, nous savons qu’un projet réussi repose sur une approche globale et une relation de confiance. C’est pourquoi nous accompagnons nos clients à toutes les étapes, du dimensionnement initial à la mise en service, en passant par la sélection des produits et le suivi technique.

Notre offre cohérente de solutions innovantes couvre l’ensemble des technologies du générateur à l’émetteur : maintien de pression, équilibrage, distribution, régulation et contrôle des émetteurs. Cette expertise s’appuie sur la complémentarité des marques Comap et Flamco, qui collaborent étroitement avec les bureaux d’études et les installateurs pour garantir des systèmes de chauffage et de refroidissement performants et durables.

Un exemple concret ? À Dijon, sur un chantier de plus de 200 logements neufs, notre approche intégrée a permis de répondre aux exigences de performance hydraulique et de confort thermique. Autour d’une exigence commune de performance hydraulique, quatre acteurs ont œuvré de concert, avec Aalberts Hydronic Flow Control comme partenaire clé :

  • Architecte : Atelier CALC
  • Promoteur : EDENSY
  • Bureau d’études : Bild
  • Installateur : SILFEO Génie Climatique

Découvrez les solutions mises en œuvre sur ce chantier : 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Flamco - Batiweb

Flamco et Comap constituent l'entité Aalberts hydronic flow control : le partenaire unique...

77 boulevard de la bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.