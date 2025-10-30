Viessmann Climate Solutions a répondu présent au salon Artibat 2025. L’occasion pour le spécialiste du génie climatique d’afficher sa nouvelle offre SAV, appelée Sérénité.

Après ses fameux ProDays lancés en avril, Viessmann pose ses valises à Bruz (Ille-et-Vilaine), près de Rennes, pour le salon Artibat 2025. L’occasion d'exposer son offre SAV, constitué de son réseau historique de partenaires Proactif. Pour rappel, ce réseau rassemble des conseillers énergétiques, avec des solutions d’installation « clés en main », formé par l’Académie de Viessmann. Une offre de service avant et après-vente pour les professionnels, complété par le réseau Partenaire SAV Agréé.

Un écosystème qui doit évoluer, à l'aune des chaudières au solaire photovoltaïque ou la pompe à chaleur, bien que le marché soit en difficulté. De là est né un nouveau contrat professionnel, appelé Sérénité.

Deux ans de suivi après la mise en service



« C'est une offre qui accompagne nos clients installateurs pendant la biennale. Donc, lors des obligations contractuelles, on les accompagne un maximum pendant deux ans », après la mise en service de l’installation, nous expose Éric Mougin, directeur des Services Techniques de Viessmann Climate Solutions en France, lors d’une visite à leur stand.

Accompagnement qui démarre au montage, avec conseil installateur et conseil particulier. « Dès les premiers jours de l'installation, nous serons présents avec l'installateur pour prendre en revue les différents éléments, les équipements qui vont être installés, les préconisations constructeurs, les règles de l’art », développe M. Mougin.

La stratégie SAV de Viessmann exposée à Artibat 2025 - ©Virginie Kroun

Viennent ensuite les services de maintenance et de dépannage pendant deux ans, adressés aux pompes à chaleur air/eau, air/air et ballons thermodynamiques.

Le règlement se fait via la facture, lors de la mise en service, et varie selon les produits installés, entre 600 et 700 euros par chantier. L’addition est non-négligeable, mais le jeu en vaut la chandelle selon le directeur des Services Techniques de la marque. « On présente au même moment que ce salon cette formule aux installateurs Proactif, les plus exigeants », indique-t-il.

La Formule Sérénité intègre aussi de la connectivité de ses produits, via son dispositif OneBase et le système ViGuide, qui permet une maintenance à distance. Via un jeu de 180 algorithmes, l’industriel peut rapporter à l'utilisateur, comme à l'installateur, les dérives des systèmes, de l’encrassement du filtre au débit volumique.

Et SystemProfi dans tout ça ?

Que dire du programme SystemProfi, lancé en Allemagne lors du salon ISH ? Pour rappel, le service tend à couvrir toutes les étapes d’un contrat d’installation, de la prospection clients à la mise en service et l’entretien d’un système complet d’électrification des bâtiments.

Une posture multi-produits et multi-marques, qui doit s’exporter en France, dès juillet 2026, nous confie Benoît Viard, directeur Directeur Marketing vente France du groupe Carrier, auquel est rattaché Viessmann.

« On est en train de préparer, à travers le recrutement d'ambassadeurs, des gens capables de proposer des systèmes complets, avec une approche qualitative. On va commencer avec 50 ambassadeurs à la fin du premier trimestre de l'année prochaine pour avoir nos systèmes », nous détaille-t-il.

Le salon Artibat a été également l’occasion pour Viessmann Climate Solutions d’exposer ses pompes à chaleur air/eau Vitocal 250-A et Vitocal 150-A, déjà dévoilées sur le salon ISH 2025.

Les PAC de Viessmann sur le stand Carrier à Artibat 2025 - ©Virginie Kroun

Par Virginie Kroun