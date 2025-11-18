Alors que les premières gelées reviennent, les industriels de la PAC en profitent pour mettre avant le système de chauffage. Des sondages menés pour ces derniers montrent que si la PAC monte en popularité, les Français méritent d’être davantage sensibilisés, notamment sur sa durabilité.

C’est le retour du grand-froid. L’occasion pour certains industriels de défendre leur chauffage de prédilection. En cette mi-novembre, c’est la pompe à chaleur (PAC) qui est mise sur le devant de la scène, à travers deux sondages.

« Une solution d’avenir » pour 6 Français sur 10 interrogés…

Après avoir interrogé 1 003 Français début septembre, Ipsos bva tire pour l’entreprise Thermor ce chiffre : 93 % des foyers équipés se disent satisfaits de leur PAC. Les sondés louent particulièrement sa simplicité d’utilisation (52 %) et le confort thermique qu’elle procure (43 %).

D’un point de vue environnemental, la PAC est appréciée pour sa faible consommation d’énergie par 30 % des répondants et son impact écologique par 27 %.

La solution convainc « au-delà du cercle des utilisateurs », car parmi les non-équipés, 4 sur 10 envisagent l’installation d’une PAC. Un engouement particulièrement prononcé chez les cadres (55 %) et les moins de 35 ans (54 %). Environ 70 % des Français interrogés la considèrent efficace et 62 % meilleure pour l’environnement.

Des chiffres qui font de la pompe à chaleur « une solution d’avenir » pour 6 Français sur 10.

… mais encore mal connue

Une autre enquête menée par BVA Xsight à la mi-mai, auprès de 1004 personnes, pour Vaillant Group, rapporte des chiffres similaires. En particulier sur le niveau de satisfaction des foyers équipés d’une pompe à chaleur.

Pour également plus de la moitié des répondants (54 %), la PAC permet de réduire la facture énergétique. En parallèle, 26 % trouvent que le système améliore le confort thermique.

Mais si 96 % ont déjà entendu parler de cette solution, un Français sur deux ne connait pas son fonctionnement. Les trois quarts (75 %) de répondants pensent « à tort » que la PAC vit moins de 15 ans. D’autres freins sont à noter comme le prix, cité par 56 % des non-équipés. Un quart des sondés jugent le temps d’amortissement d’une installation trop long.



« Pourtant, si l’on regarde les chiffres, l’investissement initial, si l’équipement est bien dimensionné, est rapidement compensé par les économies d’énergie réalisées chaque année. Par exemple, un foyer standard peut économiser jusqu’à 900 euros par an sur ses factures énergétiques », insiste Régis Luttenauer, directeur général France de Vaillant Group. Et d’évoquer également les aides financières, qui jouent dans l’attractivité de la PAC pour 24 % des Français interrogés.

Mais la confusion semée par les rebondissements financiers autour de MaPrimeRénov’ et les CEE n’améliorent pas la confiance de ceux voulant franchir le pas.

« Il ne suffit pas de proposer une technologie efficace, il faut aussi convaincre, rassurer et expliquer », conclut M. Luttenauer, avant d’ajouter : « Pour avancer, il est essentiel de stabiliser les aides, de continuer à former nos professionnels pour garantir une installation adéquate et d’expliquer aux particuliers tous les bénéfices de cette solution».

Par Virginie Kroun