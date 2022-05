Hellio et Laforêt signent un partenariat sur la rénovation énergétique

Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie, et Laforêt, réseau français de créateurs d’agences immobilières franchisées, ont signé un partenariat le 25 mars dernier. Son objectif ? Sensibiliser et accompagner les propriétaires et les locataires dans la rénovation énergétique de leurs biens.

La consommation énergétique d’un logement devient un critère d’achat de plus en plus décisif. En effet, elle arrive aujourd’hui à la 3ème position des critères d’achat immobilier (47%), juste derrière le prix d’un bien (82%) et sa localisation (79%). Une évolution qui doit beaucoup à la réglementation environnementale, qui n’a cessé de se durcir ces dernières années dans le secteur.

Ainsi, afin de permettre aux Français de réaliser des travaux ou des installations en vue d’optimiser la consommation de leur logement, le gouvernement français a multiplié les aides à la rénovation énergétique, dont la dernière en date, MaPrimeRénov’. C’est dans cette continuité que Hellio et Laforêt ont décidé de s’associer et de former un partenariat. Leur ambition ? Déployer des nouveaux services d’accompagnement auprès des 4 500 clients du réseau Laforêt, pour les aider à optimiser leur bien en matière énergétique.

Former et accompagner les projets de rénovation énergétique

Le partenariat entre Hellio et Laforêt s’adresse donc aux propriétaires bailleurs, aux copropriétés, aux vendeurs ou aux acquéreurs, qui devront progressivement faire face aux obligations de la loi Climat & Résilience. Hellio endossera un rôle de conseil auprès des 700 agences du réseau Laforêt.

Formés tout au long de l’année 2022 par les équipes de Hellio, les collaborateurs Laforêt seront désormais en mesure de répondre aux problématiques de rénovation énergétique des logements de leurs clients, que ce soit dans le cadre d’une transaction immobilière ou de l’administration d’un logement ou d’une copropriété. « Hellio est fier d’accompagner l’ensemble du réseau Laforêt sur les problématiques liées à la rénovation énergétique et mobilise ses équipes pour construire les solutions afin de faire face aux obligations de la loi Climat et Résilience », déclare Tanguy Dupont, directeur du pôle Habitat collectif de Hellio.

Hellio mettra également à la disposition de l’enseigne son réseau d’auditeurs énergétiques et d’entreprises de travaux RGE (reconnues garantes de l’environnement), mais aussi ses services dédiés au montage de dossiers d’aide à la rénovation énergétique pour tout client qui souhaiterait engager une démarche d’optimisation énergétique de son logement. Laforêt apporte ainsi un service supplémentaire à sa clientèle en les conseillant sur la marche à suivre pour rendre leurs logements plus confortables, baisser leurs consommations d’énergie et donc améliorer l’étiquette énergétique.

Avec ce partenariat, Hellio et Laforêt souhaitent anticiper les futures interdictions de location fixées par loi Climat & Résilience du 22 août 2021. Cette dernière fixe les objectifs de rénovation énergétique du logement, en priorité des « passoires énergétiques » dites logements énergivores, avec la détermination d’un calendrier progressif d’interdictions de location selon l’étiquette énergétique (G, F ou E) du diagnostic de performance énergétique (DPE). « Avec 5 millions de logements étiquetés E, F et G à rénover à plus ou moins brève échéance, il était essentiel pour notre réseau de se mettre en capacité d’accompagner efficacement les Français dans ces démarches complexes », explique Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.



Robin Schmidt

Photo de une : Hellio - Laforêt