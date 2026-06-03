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Vincent Jeanbrun ouvert à une prolongation de l'encadrement des loyers

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Immobilier
Publié le 03 juin 2026 à 10h00, mis à jour le 03 juin 2026 à 17h17, par Raphaël Barrou
Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun se dit favorable à la poursuite de l'expérimentation de l'encadrement des loyers dans certaines villes, sans généralisation.
©Adobe Stock - Batiweb
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Interrogé à l'Assemblée nationale mardi 2 juin sur la fin, au mois de novembre, du dispositif expérimental d'encadrement des loyers dans 70 villes, Vincent Jeanbrun a réitéré son souhait de ne pas le généraliser tout en disant entendre le « besoin des maires de continuer à expérimenter »

« Dans cette mesure-là, nous regarderons avec le ministre en charge des Relations avec le Parlement s'il est possible ou non de trouver un véhicule pour leur permettre de poursuivre cette expérimentation », a-t-il indiqué, alors que les élus locaux pressent le gouvernement de prolonger le dispositif de peur de voir les loyers repartir en flèche. 

Une baisse de 2 à 4 % des loyers dans certaines villes

 

Un rapport de deux économistes commandé par le gouvernement et rendu public il y a dix jours pointe des « effets ambivalents » du dispositif qui, d'un côté, a fait baisser en moyenne de 2 % à 4 % le montant des loyers dans les villes où il est le plus difficile de se loger. De l'autre, les auteurs remarquent qu'il ne cible pas les catégories les plus défavorisées et qu'il pourrait avoir à terme un effet sur l'offre locative, sans toutefois parvenir à identifier un lien de cause à effet. 

« À titre personnel, je ne crois pas qu'on réponde à une pénurie en organisant la pénurie », a déclaré M. Jeanbrun. « J'entends un certain nombre d'élus qui avaient mis en place cette expérimentation, qui eux-mêmes ont bien conscience au fond que cette expérimentation n'était pas parfaite, et qu'il convient de toute façon d'apporter des modifications », a-t-il toutefois ajouté. 

Une mesure conservée en tant qu'expérimentation

 

Le ministre doit notamment rencontrer dans les prochains jours le maire de Paris Emmanuel Grégoire, fervent partisan du dispositif. Une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme publiée en avril évalue l'économie moyenne réalisée par un locataire parisien à 1 019 euros entre juillet 2024 et juin 2025 grâce à l'encadrement.

« On va avancer (...) en faisant confiance aux maires, en partant du principe qu'à partir du moment où il n'y a pas de généralisation, mais qu'on met dans la boîte à outils de certains maires la possibilité d'avoir ce plafonnement et l'expérimenter, pourquoi pas, dans ce cas-là, avancer ensemble », a précisé Vincent Jeanbrun. 

Avec AFP

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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