77 % des Français prévoient de faire des travaux en 2022

HelloArtisan, plateforme de mise en relation entre artisans et particuliers, a mené une enquête au mois de janvier pour identifier les travaux réalisés par les Français en 2021, et ceux envisagés pour 2022. Principaux enseignements : en 2021, près de la moitié des répondants ont investi plus 6 000 € dans des travaux, et 77 % envisagent d'en réaliser en 2022. Les travaux de rénovation énergétique, qui permettent de réduire les factures d'énergie, ont particulièrement la cote.

Avec la crise sanitaire, l'augmentation du temps passé à la maison, et le télétravail, de nombreux Français ont investi dans l'amélioration de leur habitat en 2021, selon les résultats d'une enquête menée par la plateforme helloArtisan en janvier. Améliorer le confort et personnaliser son logement a d'ailleurs été la première motivation des Français pour réaliser ces travaux. Dans le détail, la salle de bain est la pièce qui a été le plus souvent rénovée (36 %), suivie par le salon (23 %), pièce conviviale et hybride, qui permet de réunir la famille, d'accueillir des invités, voire d'aménager un espace de télétravail. Les pièces les plus fréquemment rénovées en 2021. Source : enquête helloArtisan Près de la moitié des ménages ont investi plus de 6 000 € dans des travaux Certainement incités par l'élargissement du dispositif MaPrimeRévov' à tous les ménages, 39 % des Français ont réalisé des travaux de rénovation énergétique en 2021, que ce soit pour l'isolation, le changement de fenêtres, ou encore d'équipements de chauffage (chaudière biomasse, pompe à chaleur, radiateurs électriques...). Avec les différents confinements, de nombreux Français ont épargné en 2020 et 2021, et ont souvent disposé d'un beau budget pour réaliser ces travaux. Près de la moitié (47 %) des ménages ont ainsi consacré une enveloppe de plus de 6 000 euros. À l'inverse, ils ne sont que 16 % à avoir mis moins de 1 000 euros dans ces travaux. 73 % des Français envisagent des travaux de rénovation énergétique en 2022 L'année 2022 annonce également de belles perspectives pour la réalisation de travaux, avec pas moins de 77 % des Français qui prévoient d'améliorer leur logement. 77 % des Français souhaitent réaliser des travaux en 2022. Source : enquête helloArtisan Face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz, les Français sont 73 % à envisager des travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d'énergie. Dans le détail, 48 % comptent se tourner vers l'isolation, 39 % vers le remplacement du système de chauffage, et 37 % vers le changement des fenêtres. Top 3 des travaux de rénovation énergétique prévus en 2022. Source : enquête helloArtisan Pour choisir le bon artisan, les particuliers prêtent une attention particulière au prix proposé (65 %), à la fiabilité (45 %), et à la réactivité du professionnel (28 %). Le prix reste par ailleurs le premier frein à la réalisation de travaux, dans un contexte d'inflation et de hausse de prix des matières premières. L'intégralité des résultats de l'enquête sont à retrouver ici. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

