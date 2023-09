Avec PropTech, EuraTechnologies mise sur l’innovation dans l’immobilier

EuraTechnologies, incubateur de startups en Europe, a récemment annoncé lever 24 millions d’euros pour accélérer son développement. 10 millions d’euros seront donc investis en équipements technologiques de pointe, en se concentrant sur quelques domaines clés, le programme PropTech en faisant partie. Créé par EuraTechnologies, la verticale PropTech couvre ainsi plusieurs secteurs allant de la smart city à la construction, tout en passant par l’architecture, avec pour objectif de réimaginer et d’améliorer le secteur de l’immobilier. Explications avec Agnieszka Bogucka, program Manager PropTech chez EuraTechnologies.

Créé en 2009, EuraTechnologies est un vaste centre d’innovation européen, avec pas moins de 145 000 m² de locaux. Majoritairement financé par des fonds publics, l’incubateur accompagne plus de 200 startups par an, toutes verticales comprises. En l’espace de 10 ans, il a ainsi participé activement au développement numérique et à la création d’emplois locaux et durables, avec notamment plus de 6 500 créés à ce jour, parmi 300 entreprises accompagnées.

L’incubateur de startups est donc aujourd’hui considéré comme un précurseur de la french tech et un modèle de réhabilitation de friche industrielle, notamment grâce à son site de Le Blan Lafont, situé près de Lille (59). EuraTechnologies dispose également de trois autres sites, celui de Willems (59) dédié à l’AgroTech, celui de Saint-Quentin (02) dédié à l’industrie robotique et l’espace, et enfin celui de Blanchemaille à Roubaix (59), dédié au e-commerce et en particulier à la verticale PropTech.

Un investissement de 24 millions d’euros pour accélérer le développement d'EuraTechnologies

L'incubateur de startups européen a par ailleurs récemment annoncé une levée de fonds de 24 millions d’euros, avec l’accueil d’investisseurs privés. EuraTechnologies entame donc une nouvelle étape stratégique, pour mieux accompagner toutes les transitions : économiques, environnementales et sociales.

L’incubateur va ainsi renforcer son équipe pour offrir un accompagnement plus international et deeptech aux startups accueillies. Dans la lignée de sa mission principale de pourvoyeur d’emplois, EuraTechnologies vise la création de 3 000 CDI supplémentaires sur ses sites, à travers la réussite des startups accompagnées et des acteurs de son écosystème, d’ici 2027. « Cette levée de fonds étendra cette dynamique à de nouveaux acteurs. Ouvrir le capital de ce joyau technologique à des investisseurs privés permettra d’accélérer leur transformation numérique et de créer 3 000 emplois supplémentaires d’ici à 2027 », commente Martine Aubry, ancienne ministre et présidente du Conseil de Surveillance d’EuraTechnologies.

Le centre d’innovation va également investir 10 millions d’euros en équipements technologiques de pointe, en se concentrant sur quelques domaines clés, le programme PropTech en faisant partie. Enfin, afin de répondre aux deux transitions majeures qui s’accélèrent - la première sur le numérique et la deuxième sur l’environnement et l’énergie – EuraTechnologies souhaite devenir le premier incubateur NetZero [ou neutralité carbone, NDLR] en Europe à horizon 2030. Cette ambition ne s’arrête pas à l’entreprise, puisque c’est son écosystème entier que l’accélérateur souhaite embarquer dans cette transition. Tous les entrepreneurs accompagnés recevront de fait des formations NetZero et auront accès à des outils pour accélérer leur transition.

« Implanté dans un écoquartier reconnu et opérant ses programmes dans des quartiers populaires, EuraTechnologies a montré que transition numérique et transition écologique pouvaient s’articuler. A compter de l’an prochain, EuraTechnologies s’étendra dans dix pays pour exporter notre savoir-faire unique de transformation des friches industrielles en incubateurs de startups », annonce Nicolas Brien, Président du directoire d’EuraTechnologies.

PropTech : un programme visant à accélérer la transformation du secteur de l’immobilier

Créé par EuraTechnologies et soutenu par un groupement d’entreprises de l’immobilier appelé Maille’Immo, l’incubateur PropTech propose un programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans le secteur des nouvelles technologies appliquées à l’immobilier. « À Lille, on a énormément de grosses entreprises de construction, on a des besoins réels, on a plein de très gros bailleurs sociaux et on a une activité de promotion immobilière qui est conséquente. On s’est donc demandé pourquoi il n'y avait pas une verticale dans ce sens-là ? Et c’est comme ça que le programme PropTech a été créé », explique avec Agnieszka Bogucka, program manager PropTech chez EuraTechnologies.



Le programme accompagne donc des entreprises utilisant la technologie, et ayant pour objectif de réimaginer et d’améliorer la façon dont nous achetons, louons, vendons, concevons, construisons et gérons des propriétés. Il couvre ainsi différents domaines, de la transition énergétique à la rénovation, en passant par des solutions de bâtiment intelligent ou encore de promotion et de gestion immobilière. « Ce que font les startups c’est qu’elles se posent souvent des questions. C’est quoi le besoin réel de la promotion immobilière et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre en fonction de ses besoins ? Quels sont les clients et comment ils fonctionnent ? Qu’est-ce qu’un chantier ? Quels sont les besoins d’un compagnon ou les contraintes d'un constructeur ? Et à partir de ça, on pourra parler des vraies solutions », précise Agnieszka Bogucka.

PropTech accueille donc deux promotions de startups par an – une début octobre et une à la mi-mars – pour un total de 15 à 20 nouveaux dossiers dans l’incubateur et dans l’accélérateur, soit un maximum de 40 nouvelles startups par verticale chaque année. Les nouveaux porteurs de projet ont de ce fait accès pendant six mois à un programme de Keynote, d’interventions, d’ateliers, des rencontres avec des experts de leur domaine, avant de passer devant une commission composée d’investisseurs et de financeurs, qui « viennent écouter les projets et pourquoi pas proposer des collaborations ou des financements ».

Les startups en cours d’accompagnement au sein du programme PropTech peuvent ainsi couvrir le domaine de la construction comme Smart Builders qui propose des solutions d’impression 3D en location ou BIMCUBES qui est un éditeur de logiciel et agrégateur d'intelligences artificielles, mais aussi le domaine de l’énergie avec Planet Soar qui est plateforme de vente et de recyclage de panneau photovoltaïque, ou encore dans le Metaverse. « On a quand même un des pionniers du Metaverse sur le site de Blanchemaille. Il s'appelle CollecOnline, il a déjà trois bâtiments dans le Metaverse et sont partis de galeries d'art. Et ce que j'aime beaucoup c’est qu’il s'est associé à la startup HelloArtUp, qui développe une galerie d'art faite par les résidents de maisons de retraite dans le Metaverse », ajoute la program Manager PropTech d'EuraTechnologies.

L’économie circulaire et le bâtiment font également partie des domaines étudiés dans la verticale PropTech. Comme en témoigne la startup Swoop Energy qui utilisent des batteries électriques de voiture recyclées pour des groupes électrogènes de chantier ou Ubeton qui revalorise le béton recyclé.

Toutes les verticales d’EuraTechnologies recrutent jusqu’au 9 septembre. Pour déposer un dossier, cela se passe ici.

Robin Schmidt

Photo de une : © EuraTechnologies