Baromètre Domexpo : 23 % des franciliens quittent la région pour des départements limitrophes

L’année 2020, marquée par un contexte sanitaire sans précédent, a chamboulé les habitudes des Français en matière de logement. Pour la nouvelle édition de son baromètre annuel, Domexpo s’est intéressé aux 7 000 ménages originaires d’Île-de-France qui ont demandé une autorisation de construire en 2020. Ces derniers sont-ils restés dans leur région d’origine ou ont-ils choisi de la quitter ? Les détails.

Dans un article précédent, Batiweb revenait sur le bilan de la FNAIM, indiquant que le marché immobilier était resté dynamique, à l’exception de Paris. La capitale française a connu un léger repli de -0,9 %. En effet, c’est notamment la généralisation du télétravail, dûe à la crise sanitaire, qui a impacté le marché en Île-de-France. Parallèlement, le marché de la maison neuve a connu un fort regain d’activité, après le premier confinement. « Nous avons enregistré une hausse du nombre de prises de rendez-vous de 24 % par rapport à 2019 », indique ainsi Domexpo.

Partant de ce constat, ce dernier a réalisé en partenariat avec Caron Marketing, la nouvelle édition de son baromètre sur la zone géographique choisie par les franciliens. Ces derniers n’ayant plus peur de rallonger leur temps de trajets pour se rendre sur leur lieu de travail.

Les départements limitrophes à Paris, particulièrement appréciés par les franciliens

Malgré une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, près de 7 000 ménages originaires d'Île-de-France ont demandé une autorisation pour la construction d’une maison individuelle neuve.

Dans le détail, plus de la moitié des ménages interrogés ont indiqué avoir choisi l’un des départements d’Île-de-France pour faire construire leur nouvelle maison. Au total, 4 824 ménages ont demandé une autorisation de construction en Seine-et-Marne (77), dans les Yvelines (78), ou dans l’Essonne (91).

Mais 23 % ont choisi un département limitrophe à la région Île-de-France, notamment l’Oise (60), l’Eure-et-Loir (28) et l’Eure (27). Le président de Domexpo, Daniel Lair-Lachapelle, explique : « Dans ces zones, particulièrement appréciées par les primo-accédants, le coût du foncier est plus abordable. Ce chiffre pourrait probablement évoluer dans les prochaines années : avec la crise du Covid-19 et la généralisation du télétravail, les particuliers font le choix de s’éloigner de la région parisienne, tout en y conservant une activité professionnelle, et de profiter, avec famille et amis, d’une maison avec jardin ».

Enfin, 33 % des franciliens ont choisi un département de la bordure Atlantique, contre 12 % sur la bordure méditerranéenne. « L’ouest de la France, et particulièrement la Bretagne, devient de plus en plus attractif pour les franciliens », conclut Domexpo.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock