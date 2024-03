La FPI et le Medef dubitatifs face aux annonces du ministre du Logement

Au lendemain des annonces du ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, concernant la construction de logements, le Medef et la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) ont déploré des mesures insuffisantes, et fustigé la fin du dispositif Pinel prévue d’ici fin 2024.

Sur le Marché International des Professionnels de l'Immobilier (MIPIM) à Cannes, la chute de la construction neuve est sur toutes les lèvres.

La fin du Pinel, une erreur de calcul ?

Ce mercredi, Patrick Martin, président du Medef, et Pascal Boulanger, président de la FPI, ont critiqué « les mauvaises économies » réalisées sur le secteur de la construction, fustigeant notamment la suppression du dispositif Pinel prévue d’ici fin 2024.

« Le dispositif Pinel, clé de voûte de la production de logements car fait déclencheur des opérations, a été raboté au plus mauvais moment, enfonçant encore plus la tête des promoteurs immobiliers sous l’eau », déplorent le Medef et la FPI dans un communiqué commun.

Selon Patrick Martin, la fin du Pinel causerait un manque à gagner en TVA près de deux fois supérieur à l’État.

La chute de la production de logements neufs, expliquerait « une large part de la baisse de recettes de TVA présentée dernièrement par Bercy », estiment le Medef et la FPI.

Construction de logements : un problème de demande plutôt que d’offre

Pascal Boulanger, président de la FPI, a de son côté jugé les mesures de simplification annoncées par M. Kasbarian « très insuffisantes », et prenant en compte uniquement l’offre et non pas la demande.

« J’ai dit merci d’avoir compris le sujet, parce qu’avant, ils le niaient. Sauf que les mesures prises, ce sont des mesures qui en très grande partie (…) sont sur l’offre, et que nous, depuis novembre 2022, on a un énorme problème, c’est la demande », a souligné M. Boulanger.

La veille, Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) déplorait la chute des permis de construire et des mises en chantier, avec seulement 80 000 logements commencés en deux ans. Il s’inquiétait par ailleurs de la destruction de 90 000 emplois d’ici fin 2024, et 150 000 d’ici mi-2025.

L’UNAM satisfaite des annonces, mais en attente concernant le PTZ À l’inverse de la FPI, l’Union Nationale des Aménageurs (UNAM) s’est félicitée des annonces. « C’est une très bonne nouvelle pour les opérateurs que nous sommes, mais surtout pour les Français, que l’aménagement soit enfin considéré et compris comme la solution efficace pour tenter de trouver des portes de sortie à la grave crise du logement que nous connaissons aujourd’hui tout en réussissant la transition environnementale », s’est réjoui François Rieussec, président de l’UNAM. L’union a toutefois précisé qu’elle espérait désormais « voir cet engagement se poursuivre par la non-publication dans les jours qui viennent des décrets qui excluent les classes moyennes de l’accès au PTZ».

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock