L’établissement Paris La Défense a dévoilé au Mipim, à Cannes, deux projets immobiliers bas carbone, promouvant des usages mixtes, dans le plus grand quartier d’affaires d’Europe.

Présentés lors du Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim), à Cannes, en marge des annonces du ministre du Logement sur la relance la production de logements, ces deux projets, porté par l'établissement Paris La Défense, ont été sélectionnés parmi plusieurs initiatives urbaines innovantes lancées en 2022.

« C’est l'occasion de démontrer que nous avons compris l'impératif de concevoir des projets adaptés à cette nouvelle génération à La Défense », a déclaré Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense.

Une démarche de mixité et durabilité

Le premier projet, situé à proximité de l’arche de La Défense, comprendra trois immeubles, dont une tour de près de 90 mètres de hauteur, pouvant se vanter d’être « le premier immeuble de grande hauteur bas carbone de France ».Deux immeubles résidentiels de taille modérée accompagneront cette tour.

Les trois immeubles seront élaborés dans une démarche de durabilité et de réduction des émissions de carbone. Ce projet, porté par le promoteur Linkcity et Crédit Agricole Immobilier, devrait voir le jour d'ici 2031.

Le second projet, situé aux abords du quartier d'affaires, à Puteaux (Hauts-de-Seine), sera réalisé par le promoteur Quartus, et comprendra quatre immeubles, dont deux dédiés au logement et deux à usage réversible.

Prévus pour être achevés d'ici 2030-2031, ces bâtiments s'inscrivent dans la vision d'une « La Défense » plus inclusive, accueillant non seulement des bureaux mais également des commerces et des logements, y compris pour les étudiants.

En février dernier, le groupe immobilier Unibail-Rodamco-Westfield a quant à lui reporté son projet de tours Sisters, estimant que les conditions du marché n'étaient pas suffisamment favorables pour le lancer.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : X - @ParisLaDefense