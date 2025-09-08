Crédits immobiliers : un rebond confirmé en juillet, au plus haut depuis début 2023

Crédit immobilier : en juillet 2025, les prêts repartent à la hausse, portés par la baisse des taux mais fragilisés par l’instabilité politique.

Après deux années de repli marqué, le marché du crédit immobilier montre des signes clairs de reprise. Selon la Banque de France, les nouveaux prêts ont atteint en juillet leur niveau le plus élevé depuis janvier 2023. Mais les incertitudes politiques pourraient freiner cette dynamique.

Un volume de prêts au plus haut depuis 18 mois

En juillet 2025, le montant total des nouveaux crédits immobiliers (hors renégociations) a atteint 13,1 milliards d’euros, contre 12,2 milliards un an plus tôt.

Ce regain confirme une tendance de reprise, après l’effondrement observé entre mi-2022 et début 2024, période marquée par le durcissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Des taux d’intérêt en repli

Les taux des crédits à l’habitat, toutes durées confondues, se sont établis en moyenne à 3,09 % en juillet.

En janvier 2024, ils culminaient à 3,61 %.

En mai 2022, ils n’étaient que de 1,26 %.

Le recul progressif s’explique par l’assouplissement de la BCE, qui a commencé à baisser ses taux directeurs avec le reflux de l’inflation. La France bénéficie d’un avantage comparatif : ce niveau reste inférieur de 0,21 point à la moyenne observée dans la zone euro.

Transactions et prix : des signaux encourageants

Après deux années de chute, le nombre de transactions immobilières repart à la hausse en 2025. Les prix, qui reculaient depuis début 2020, se stabilisent désormais, en particulier à Paris.

Ce mouvement traduit un retour de la demande, même si la reprise reste jugée plus modeste qu’espéré par les réseaux d’agences.

Une instabilité politique qui inquiète la profession

La décision du Premier ministre François Bayrou d’engager la responsabilité de son gouvernement lors d’un vote de confiance ce lundi jette une ombre sur cette embellie.

« L’instabilité politique actuelle est de nature à freiner ou à faire régresser la reprise, compte tenu du fait que les Français n’aiment pas l’incertitude », a rappelé Loïc Cantin, président de la Fnaim.

Et pour le BTP ?

Un redémarrage du crédit immobilier entraîne mécaniquement plus de chantiers neufs et de rénovations, avec des perspectives positives pour les entreprises du bâtiment.

Toutefois, le secteur reste attentif : si la confiance des ménages venait à se dégrader, la dynamique pourrait vite s’essouffler.

Camille Decambu