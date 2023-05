Les actualités de la semaine du 11/05/2023

Dans l’actualité du bâtiment cette semaine, de nombreux fonds ont été annoncés pour accélérer la construction de logements et la rénovation énergétique des écoles. CDC Habitat débloquera notamment 3 milliards d’euros pour construire 17 000 logements, et la Banque des Territoires mobilisera de son côté 2 milliards d’euros pour rénover 10 000 écoles. Emmanuel Macron est également revenu sur l’actuelle crise du logement, appelant à simplifier et réduire les délais de construction, mais aussi à développer le logement locatif intermédiaire.