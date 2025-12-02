Face à l’effondrement des ventes, le secteur immobilier réclame des mesures fortes. Pour le Pôle Habitat FFB, le statut du bailleur privé est insuffisant. Le syndicat a récompensé les lauréats des Signatures Pôle Habitat FFB pour leurs innovations.

« On a besoin d’un traitement de cheval ! » En marge de l'annonce du palmarès des Signatures Pôle Habitat FFB, Grégory Monod ne cache pas son scepticisme vis-à-vis du statut du bailleur privé. Le président de l'organisation syndicale critique le manque d'ambition du gouvernement en faveur du secteur du logement.

« Un effondrement » des ventes nettes aux investisseurs particuliers selon le Pôle Habitat FFB

« On n’a pas besoin d’une mesurette, il faut un choc important », ajoute-t-il. « Ce dispositif n’aura pas d’impact pour nous. À un moment, il faut répondre avec une réponse proportionnée. » Le Pôle Habitat FFB déplore « un effondrement » des ventes nettes aux investisseurs particuliers. Elles sont en effet passées de 19 478 à 12 466 en un an. « C'est un séisme complet », insiste Grégory Monod.

Grégory Monod s'oppose ainsi frontalement au point de vue d’Amélie de Montchalin. La ministre des Comptes publics a déclaré que le dispositif permettrait de « neutraliser en 25 ans une opération à 300 000 euros d'investissement ».

« C'est un dispositif qui est acceptable pour elle, mais qui ne l'est pas pour nous. En tout cas, il n'aura pas l'effet choc dont auraient besoin la promotion immobilière et le logement en France. »

Un projet de réhabilitation d'une friche récompensé du prix du jury

C'est dans ce contexte tendu pour la filière que s'est tenue la première édition des Signatures pôle habitat FFB. Venu remplacer le Challenge de l'habitat innovant, ce concours récompense les innovations proposées par des projets déjà livrés ou engagés.

« C'est une formidable boîte à idées à quelques mois des municipales pour les élus locaux. Les solutions existent, elles sont à portée de main », assure Grégory Monod. « C'est aussi une forme de baromètre des mutations, de l'habitat et des pratiques professionnelles »

En plus des neuf catégories de récompenses, le Pôle Habitat FFB a attribué un prix du jury à Terre & Développement pour son projet Terre Eternam. Une friche réhabilitée à la place de l’ancienne papeterie Scherb sur 6,5 hectares, pour se transformer en quartier durable comprenant 265 logements, dont 105 logements sociaux.

« Les élus ont toujours envie de requalifier de la friche. Mais cela coûte très cher, donc il faut justifier d’un certain nombre de logements pour que cela en vaille la peine », explique Grégory Monod.

Le palmarès complet des Signatures du Pôle Habitat FFB 2025 :

Prix du jury

Terre & Développement - Terre Eternam (Haut-Rhin)

Or : Macoretz – Hacréah (Loire-Atlantique) Argent : Groupe Hexaôm – Charte chantier responsable Argent : Design constructions - La Belle verte (Calvados) Transformation du tissu urbain existant

Or : Rampa réalisations – Agora cœur de village (Drôme) Argent : Tesa constructions - Les Maisons maraîchères (Loire-Atlantique) Bronze : SMB promotion - Résidence des Vignes (Gard) Territoires et villes durables

Or : Extraco - Les Rives de la Clairette (Seine-Maritime) Argent : Terre & développement - Terre Eternam (Haut-Rhin) Logement abordable

Or : Rénovéa - Groupe BDL - La Maison d'Apolline (Somme) Argent : Maisons GGV - L'Équilibre urbain (Loiret) Neutralité carbone

Or : Demeures caladoises – Maison bois paille (Ain) Argent : Groupe Gambetta - Ginkgo (Indre-et-Loire) Ma vision du métier

Or : Arteck - Haute couture (Hauts-de-Seine) Argent : Natilia – Natireso Réalisations remarquables constructeurs défi technique

Or : Logémaine - La Maison Pado (Maine-et-Loire) Argent : Alsace construction – La Villa sundgauvienne (Haut-Rhin) Réalisations remarquables constructeurs ancrage territorial

Or : Eden home – L’Ancrage (Haute-Savoie) Or : IGC construction – L’Île aux oiseaux (Gironde) Réalisations remarquables promoteurs

Par Raphaël Barrou