Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Le statut du bailleur privé jugé insuffisant par le Pôle Habitat FFB

Partager l'article
Immobilier

Publié le 02 décembre 2025, mis à jour le 02 décembre 2025 à 17h30, par Raphaël Barrou

Face à l’effondrement des ventes, le secteur immobilier réclame des mesures fortes. Pour le Pôle Habitat FFB, le statut du bailleur privé est insuffisant. Le syndicat a récompensé les lauréats des Signatures Pôle Habitat FFB pour leurs innovations.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

« On a besoin d’un traitement de cheval ! » En marge de l'annonce du palmarès des Signatures Pôle Habitat FFB, Grégory Monod ne cache pas son scepticisme vis-à-vis du statut du bailleur privé. Le président de l'organisation syndicale critique le manque d'ambition du gouvernement en faveur du secteur du logement. 

« Un effondrement » des ventes nettes aux investisseurs particuliers selon le Pôle Habitat FFB

 

« On n’a pas besoin d’une mesurette, il faut un choc important », ajoute-t-il. « Ce dispositif n’aura pas d’impact pour nous. À un moment, il faut répondre avec une réponse proportionnée. » Le Pôle Habitat FFB déplore « un effondrement » des ventes nettes aux investisseurs particuliers. Elles sont en effet passées de 19 478 à 12 466 en un an. « C'est un séisme complet », insiste Grégory Monod

Grégory Monod s'oppose ainsi frontalement au point de vue d’Amélie de Montchalin. La ministre des Comptes publics a déclaré que le dispositif permettrait de « neutraliser en 25 ans une opération à 300 000 euros d'investissement »

« C'est un dispositif qui est acceptable pour elle, mais qui ne l'est pas pour nous. En tout cas, il n'aura pas l'effet choc dont auraient besoin la promotion immobilière et le logement en France. »

Un projet de réhabilitation d'une friche récompensé du prix du jury

 

C'est dans ce contexte tendu pour la filière que s'est tenue la première édition des Signatures pôle habitat FFB. Venu remplacer le Challenge de l'habitat innovant, ce concours récompense les innovations proposées par des projets déjà livrés ou engagés. 

« C'est une formidable boîte à idées à quelques mois des municipales pour les élus locaux. Les solutions existent, elles sont à portée de main », assure Grégory Monod. « C'est aussi une forme de baromètre des mutations, de l'habitat et des pratiques professionnelles »

En plus des neuf catégories de récompenses, le Pôle Habitat FFB a attribué un prix du jury à Terre & Développement pour son projet Terre Eternam. Une friche réhabilitée à la place de l’ancienne papeterie Scherb sur 6,5 hectares, pour se transformer en quartier durable comprenant 265 logements, dont 105 logements sociaux.

« Les élus ont toujours envie de requalifier de la friche. Mais cela coûte très cher, donc il faut justifier d’un certain nombre de logements pour que cela en vaille la peine », explique Grégory Monod. 

Le palmarès complet des Signatures du Pôle Habitat FFB 2025 : 

  • Prix du jury
    Terre & Développement - Terre Eternam (Haut-Rhin)
  • Réponses sociétales
    Or : Macoretz – Hacréah (Loire-Atlantique)
    Argent : Groupe Hexaôm – Charte chantier responsable
    Argent : Design constructions - La Belle verte (Calvados)
  • Transformation du tissu urbain existant
    Or : Rampa réalisations – Agora cœur de village (Drôme)
    Argent : Tesa constructions - Les Maisons maraîchères (Loire-Atlantique)
    Bronze : SMB promotion - Résidence des Vignes (Gard)
  • Territoires et villes durables
    Or : Extraco - Les Rives de la Clairette (Seine-Maritime)
    Argent : Terre & développement - Terre Eternam (Haut-Rhin)
  • Logement abordable
    Or : Rénovéa - Groupe BDL - La Maison d'Apolline (Somme)
    Argent : Maisons GGV - L'Équilibre urbain (Loiret)
  • Neutralité carbone
    Or : Demeures caladoises – Maison bois paille (Ain)
    Argent : Groupe Gambetta - Ginkgo (Indre-et-Loire)
  • Ma vision du métier
    Or : Arteck - Haute couture (Hauts-de-Seine)
    Argent : Natilia – Natireso
  • Réalisations remarquables constructeurs défi technique
    Or : Logémaine - La Maison Pado (Maine-et-Loire)
    Argent : Alsace construction – La Villa sundgauvienne (Haut-Rhin)
  • Réalisations remarquables constructeurs ancrage territorial
    Or : Eden home – L’Ancrage (Haute-Savoie)
    Or : IGC construction – L’Île aux oiseaux (Gironde)
  • Réalisations remarquables promoteurs
    Or : Atome promotion - Le Central (Val-de-Marne)
    Azur home - Le Clos l'Or (Meurthe-et-Moselle)

Par Raphaël Barrou

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.