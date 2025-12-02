Le statut du bailleur privé jugé insuffisant par le Pôle Habitat FFB
Publié le 02 décembre 2025, mis à jour le 02 décembre 2025 à 17h30, par Raphaël Barrou
« On a besoin d’un traitement de cheval ! » En marge de l'annonce du palmarès des Signatures Pôle Habitat FFB, Grégory Monod ne cache pas son scepticisme vis-à-vis du statut du bailleur privé. Le président de l'organisation syndicale critique le manque d'ambition du gouvernement en faveur du secteur du logement.
« Un effondrement » des ventes nettes aux investisseurs particuliers selon le Pôle Habitat FFB
« On n’a pas besoin d’une mesurette, il faut un choc important », ajoute-t-il. « Ce dispositif n’aura pas d’impact pour nous. À un moment, il faut répondre avec une réponse proportionnée. » Le Pôle Habitat FFB déplore « un effondrement » des ventes nettes aux investisseurs particuliers. Elles sont en effet passées de 19 478 à 12 466 en un an. « C'est un séisme complet », insiste Grégory Monod.
Grégory Monod s'oppose ainsi frontalement au point de vue d’Amélie de Montchalin. La ministre des Comptes publics a déclaré que le dispositif permettrait de « neutraliser en 25 ans une opération à 300 000 euros d'investissement ».
« C'est un dispositif qui est acceptable pour elle, mais qui ne l'est pas pour nous. En tout cas, il n'aura pas l'effet choc dont auraient besoin la promotion immobilière et le logement en France. »
Un projet de réhabilitation d'une friche récompensé du prix du jury
C'est dans ce contexte tendu pour la filière que s'est tenue la première édition des Signatures pôle habitat FFB. Venu remplacer le Challenge de l'habitat innovant, ce concours récompense les innovations proposées par des projets déjà livrés ou engagés.
« C'est une formidable boîte à idées à quelques mois des municipales pour les élus locaux. Les solutions existent, elles sont à portée de main », assure Grégory Monod. « C'est aussi une forme de baromètre des mutations, de l'habitat et des pratiques professionnelles »
En plus des neuf catégories de récompenses, le Pôle Habitat FFB a attribué un prix du jury à Terre & Développement pour son projet Terre Eternam. Une friche réhabilitée à la place de l’ancienne papeterie Scherb sur 6,5 hectares, pour se transformer en quartier durable comprenant 265 logements, dont 105 logements sociaux.
« Les élus ont toujours envie de requalifier de la friche. Mais cela coûte très cher, donc il faut justifier d’un certain nombre de logements pour que cela en vaille la peine », explique Grégory Monod.
Le palmarès complet des Signatures du Pôle Habitat FFB 2025 :
- Prix du jury
Terre & Développement - Terre Eternam (Haut-Rhin)
- Réponses sociétales
Or : Macoretz – Hacréah (Loire-Atlantique)
Argent : Groupe Hexaôm – Charte chantier responsable
Argent : Design constructions - La Belle verte (Calvados)
- Transformation du tissu urbain existant
Or : Rampa réalisations – Agora cœur de village (Drôme)
Argent : Tesa constructions - Les Maisons maraîchères (Loire-Atlantique)
Bronze : SMB promotion - Résidence des Vignes (Gard)
- Territoires et villes durables
Or : Extraco - Les Rives de la Clairette (Seine-Maritime)
Argent : Terre & développement - Terre Eternam (Haut-Rhin)
- Logement abordable
Or : Rénovéa - Groupe BDL - La Maison d'Apolline (Somme)
Argent : Maisons GGV - L'Équilibre urbain (Loiret)
- Neutralité carbone
Or : Demeures caladoises – Maison bois paille (Ain)
Argent : Groupe Gambetta - Ginkgo (Indre-et-Loire)
- Ma vision du métier
Or : Arteck - Haute couture (Hauts-de-Seine)
Argent : Natilia – Natireso
- Réalisations remarquables constructeurs défi technique
Or : Logémaine - La Maison Pado (Maine-et-Loire)
Argent : Alsace construction – La Villa sundgauvienne (Haut-Rhin)
- Réalisations remarquables constructeurs ancrage territorial
Or : Eden home – L’Ancrage (Haute-Savoie)
Or : IGC construction – L’Île aux oiseaux (Gironde)
- Réalisations remarquables promoteurs
Or : Atome promotion - Le Central (Val-de-Marne)
Azur home - Le Clos l'Or (Meurthe-et-Moselle)
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
Pertes d’emploi d’entrepreneurs : la construction particulièrement concernée
Au premier semestre 2025, le secteur de la construction concentre toujours le plus de pertes d’emploi de chef d’entreprise, avec 7 745 entrepreneurs concernés, même si l’évolution se stabilise (+1 %).
Protéger son patrimoine immobilier en tant que propriétaire bailleur : obligations et bonnes pratiques
L'investissement locatif séduit de nombreux épargnants par ses perspectives de rendement attractives. Pourtant, derrière cette opportunité se cachent des responsabilités et des risques qu'il serait imprudent...
GLOBAL CHANTIER : la solution d’assurance pour des opérations immobilières sécurisées !
SMABTP a lancé le contrat GLOBAL CHANTIER pour accompagner maîtres d’ouvrage et investisseurs publics ou privés face aux risques liés aux opérations de construction. Il protège vos projets, de l’acquisition...
Philippe Servalli réélu président de la FFB Grand Paris IDF
Ce jeudi 9 janvier, Philippe Servalli a été reconduit à la présidence de la Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France pour un deuxième mandat de trois ans.