Les ventes de logements neufs poursuivent leur dégringolade

Le ministère de la Transition écologique publie les derniers chiffres de la commercialisation de logements neufs au deuxième trimestre 2023. Les réservations poursuivent leur dégringolade, avec -39,9 % par rapport à un an plus tôt, et -29,5 % de mises en vente.

En février dernier, le ministère de la Transition écologique faisait état d’une chute de 15 % des ventes de logements neufs en 2022, et de 6 % des mises en vente. Au premier trimestre 2023, moins de 20 000 réservations étaient enregistrées (-41 % par rapport au premier trimestre 2022), soit un bilan historiquement bas, et « catastrophique », selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI). Les réservations baissent de près de 40 % au T2 2023 Pour le deuxième trimestre, les chiffres ne sont guère rassurants, avec seulement 18 000 réservations, soit -39,9 % par rapport à un an plus tôt. Il s’agit du cinquième trimestre consécutif de baisse. Pour rappel, depuis mi-2022, le contexte économique s’est complexifié et les Français peinent davantage à obtenir un prêt immobilier, avec l’inflation et la remontée des taux des crédits. Dans le détail, les ventes de maisons neuves ont été particulièrement impactées au deuxième trimestre 2023, avec -44,9 %, contre -39,5 % pour les appartements neufs. Côté mises en vente, elles chutent de -29,5 % sur un an, pour atteindre 21 000 unités. La zone C, qui comprend les petites communes, enregistre toutefois une hausse de 15,7 % des mises en vente. Pour les mois à venir, les promoteurs immobiliers craignent désormais l’impact de la baisse des aides à la construction, avec la fin annoncée du Pinel, et le recentrage du prêt à taux zéro (PTZ). Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock