Logement neuf : trop de freins persistent, selon le président du Medef

Dans un contexte où les promoteurs immobiliers et les constructeurs de maisons individuelles alertent sur la crise logement neuf, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, a appelé le président Emmanuel Macron à faire du logement la nouvelle « grande cause nationale » pour ces prochaines années, alors qu’il s’agit d’un poste majeur de dépenses des Français, et d’un facteur ayant une incidence forte sur le travail.

« On s'éloigne de plus en plus de son lieu de travail (...), ça a un impact aussi sur la qualité de vie et sur l'absentéisme. C'est pour ça que le logement devrait être la grande cause nationale, plutôt consensuelle, du président dans les années à venir », a estimé le président du Medef, dans l’émission « Le Grand Jury ».

Taux des crédits, ZAN… de nombreuses contraintes à la construction

Le président de l’organisation patronale a souligné que la France manquait de centaines de milliers de logements neufs, et a cité plusieurs freins à la construction, parmi lesquels les difficultés d’accès au crédit immobilier. Selon le président de l’organisation patronale, la récente remontée des taux exclurait désormais près de la moitié des Français.

Geoffroy Roux de Bézieux a également évoqué la difficulté pour les maires de construire, entre les plaintes des habitants, le manque de recettes fiscales, ou encore le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des Sols, qui vise à diviser par deux le rythme d’artificialisation d’ici 2030, et à atteindre le zéro artificialisation nette d’ici 2050.

Dans le Journal du Dimanche, David Lisnard, président de l'Association des maires de France et maire de Cannes, demande également un assouplissement de l'accès au crédit, et s’inquiète des effets du ZAN.

Selon Geoffroy Roux de Bézieux, il faudrait « être capable d’échanger entre communes et régions », et « arriver à se mettre autour de la table » pour faire face à des « injonctions contradictoires ».

« On veut loger les Français, on veut préserver la biodiversité, on ne veut pas densifier les centres-villes… », a-t-il détaillé, tout en affirmant soutenir la proposition des sénateurs de faciliter la mise en œuvre du ZAN pour les communes.

Pour rappel, le gouvernement présentera des propositions pour le logement dans le cadre du Conseil National de la Refondation (CNR), le 9 mai prochain.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock