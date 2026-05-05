Le bilan contrasté du Carnet d'information du logement après 3 ans d'obligation
Devenu obligatoire début 2023 pour les constructions neuves ainsi que pour les logements faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique, quel est le bilan du Carnet d'information du logement (CIL) ? L'Observatoire du CIL, publié par l'association des opérateurs de CIL, qui réunit Qualitel Solutions, NRGYS, Mon Suivi Logement, PMB Software et le Groupe EX’IM, dénombre en moyenne la création de 70 000 CIL par an sur les trois premières années.
L'association affirme qu'il s'agit d'une « adoption qui tend à se généraliser dans les processus de livraison des logements ». Preuve en est : l'augmentation du nombre de carnets créés chaque année : 61 137 en 2023, 73 969 en 2024 puis 75 639 en 2025.
Une progression « encore timide » dans l'existant
Mais cette progression sur le neuf reste « encore timide » dans l'existant, euphémisent les auteurs de l'observatoire. En effet, seuls 5 126 CIL ont été créés en 2023, 3 029 en 2024 et 2 348 en 2025.
Des chiffres qui restent extrêmement bas en raison, selon l'association des opérateurs de CIL, d'un « manque de communication des pouvoirs publics sur le dispositif », mais aussi « des particuliers encore trop peu sensibilisés sur l’intérêt d’un CIL et des professionnels qui peinent à proposer le CIL à leurs clients ».
Pour rappel, dans le cas des rénovations, le CIL est obligatoire pour les travaux faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
95 % des CIL concernent des logements neufs
Les logements neufs représentent donc 95 % des carnets créés et 90,5 % sont dans le secteur privé. Près de trois quarts des CIL concernent des appartements et 95,5 % des créations de CIL sont initiées par des professionnels de la construction.
« Le carnet d’information du logement s’impose dans le neuf », renchérit Bertrand Leclercq, président de Qualitel solutions. « Il doit désormais devenir un réflexe dans la rénovation. C’est une condition essentielle pour réussir la transition énergétique. Car un logement bien documenté est un logement mieux compris, mieux entretenu et mieux valorisé. »
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