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-17 % de réservations de logements et de CA pour Nexity

Immobilier
Publié le 23 octobre 2026 à 15h00, par Claire Lemonnier
Sur les 9 premiers mois de l’année, le promoteur Nexity enregistre -17 % de réservations de logements par des particuliers et de chiffre d’affaires. Dans ce contexte, il prévoit une réorganisation de ses activités et de ses effectifs, sans exclure des suppressions de postes.
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La baisse des réservations de logements s’aggrave pour le promoteur Nexity, qui annonce -17 % de réservations entre janvier et septembre et -17 % de chiffres d’affaires.


Un contexte économique compliqué, qui freine les projets immobiliers


En cause : la hausse de l’inflation et des taux d’intérêts qui freinent les projets des primo-accédants notamment, selon Nexity.


« La guerre en Iran a de gros effets : nos primo-accédants ont vu leur plein d'essence augmenter de 30 %, l'inflation est de 3 % sur un an et le taux d'intérêt » de la dette français à dix ans « s'envole et a dépassé les 5 % », souligne Véronique Bédague, la PDG de Nexity. Et d’ajouter : « Ce contexte pèse sur les projets immobiliers des Français ».


Dans le détail, sur les 9 premiers mois de l’année, les ventes aux primo-accédants ont baissé de 18 %. À l’inverse, les ventes aux investisseurs particuliers ont augmenté de 1 %, probablement grâce à une « montée progressive en puissance » du dispositif d’incitation fiscale Jeanbrun.


Sur le seul troisième trimestre, Nexity n'a reçu que 1 536 réservations, soit 46 % de moins qu’au même trimestre de l’année précédente.
Et les perspectives d’amélioration semblent minces, au moins jusqu’aux élections présidentielles.


« Nous sommes dans un point bas » du marché « qui va être un peu plus bas et plus long » qu'anticipé en 2025 et « va sûrement durer jusqu'après la présidentielle », anticipe la PDG de Nexity.


Vers un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi ?


Dans ce contexte, le groupe envisage une « réorganisation » de ses activités et effectifs.


Pour rappel, en 2024, Nexity avait mené un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui s’était soldé par 500 suppressions de postes, dont 227 licenciements, ainsi qu’un plan de cession d’activités pour se réorganiser face à la crise.


Véronique Bédague a reconnu que de nouvelles suppressions d’emplois n’étaient pas à exclure pour « dimensionner le groupe avec les volumes d’activités » observés.
                                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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